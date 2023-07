Der potentielle Schatz liegt tief im Meer. In 4000-6000 m Tiefe im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii – unter anderem in der Clarion Clipperton Zone. Die umfasst eine Fläche – so groß wie ein Drittel von Europa. Auch Deutschland hat dort ein Lizenzgebiet – bisher ungenutzt für Tiefsee Bergbau. Es geht um Manganknollen. Do der Abbau der wertvollen Rohstoffe birgt erhebliche Risiken.