Dino-Fossil soll zurück in seine Heimat Brasilien

Zwei cremefarbene fossile Kalksteine stellten Paläontologen aus Karlsruhe lange Zeit vor Rätsel. Der Fund entpuppte sich dann als Dinosaurier „Ubirajara jubatus“, der vor über 100 Millionen Jahren durch Brasilien streifte. Jetzt wollen die Brasilianer die spannende paläontologische Entdeckung in ihr Heimatland zurückholen.

Jahrelange lagerte das Fossil verborgen in einer verstaubten Kiste des Karlsruher Naturkundemuseums. Der Ärger, welcher sich nun schon seit Sommer 2020 nach und nach um das Fossil von „Ubirajara jubatus“ aufgebaut hat, haben seine Entdecker so bestimmt nicht erwartet. Denn Brasilien möchte das Stück zurückhaben. Und mittlerweile (19.07.22) hat das Wissenschaftsministerium dieser Rückgabe auch zugestimmt. Das Karlsruher Naturkundemuseum habe falsche Angaben gemacht, heißt es von dort. Das Fossil hätte das südamerikanische Land niemals verlassen dürfen. Aber welche wissenschaftliche Bedeutung hat die Versteinerung überhaupt?

Es war einmal vor langer, langer Zeit

Erzählen wir die Geschichte von Anfang an: Die Rede ist vom Fossil eines Dinosauriers, der vor über 100 Millionen Jahren das heutige Brasilien durchstreifte. Er lebte im Nordosten des Landes, in einer Region, die von Geologen heute als Crato-Formation bezeichnet wird. Während der Kreidezeit existierte dort ein flaches Binnenmeer. Der Saurier, um den es in dieser Geschichte geht, muss in diesem flachen Gewässer ums Leben gekommen sein. Er wurde von Sediment überdeckt und versteinerte im Lauf der geologischen Zeitalter zu einem Fossil – einem von abertausenden.

Denn die Crato-Formation (Santana-Formation) ist heute als eine der bedeutendsten Fossillagerstätten der Welt bekannt. Seit 1819 haben Forscher und Paläontologen hier massenhaft Funde zutage gefördert. Für die Wissenschaft ein Fossilien-Paradies das jede Menge Hinweisen auf den Saurier-Alltag vor Millionen von Jahren liefert.

Der Karlsruher Paläontologe Eberhard „Dino“ Frey hat sie vermutlich im Jahr 1995 Material aus dieser geologischen Formation nach Deutschland gebracht. Ob gekauft oder selbst ausgegraben ist unklar. Um den Import ist einiges nicht klar nachvollziehbar. In Karlsruhe landeten im Laufe der Zeit jedenfalls zwei cremefarbenen Kalksteine - eine Platte und ihre Gegenplatte. Der Durchmesser des Fossilen beträgt dabei 35 Zentimeter. Unbeachtet lagen sie jahrelang in verstaubten Kisten im Naturkundemuseum in Karlsruhe.

Einige Jahre war es auch den Forscher*innen nicht ersichtlich, um was es sich bei dem Fundstück handelte. „Es ist nicht so, dass einen, das Fossil direkt anspringt“ und einem in Gesicht schreit, was es ist. Betont Eberhard "Dino" Frey im Gespräch mit dem SWR.

Eberhard "Dino" Frey leitete bis Ende Januar 2022 die Geologische Abteilung des Naturkundemuseums Karlsruhe. Auf dem Gebiet der Flugsaurier konnte er mehrere bislang unbekannte Spezies entdecken.

Nach und nach kommt man den Rätseln um das Fossil auf den Grund

Den ersten Schritt ins Rampenlicht der Wissenschaft machte das fossilienhaltige Stück Gestein, als das Team um Professor David Martill im Frühjahr 2020 beschloss, genauer hinzusehen. Die Gesteinsreste sind nur Fragmente, sie zeigen keinen Kopf, keine Beine, keinen Schwanz. Zu sehen war nur die Hals- und Rumpf-Wirbelsäule und ein kleines Stück vom Becken sowie ein einzelner Arm. Mehr zeigten die geheimnisvollen Rückstände nicht und ließen die Forschenden im Dunkeln tappen. Was sich später als Borsten rausstelle hätten auch Algen oder Kratzer sein können. Zudem verdeckte Kristallin Teile des Skelettes und die Bauchrippen waren nur in sehr zerbröselter Form noch erkennbar.

Und so lagen die Platten lange Zeit im Museum, ohne das die Forschenden wussten was sie damit anfangen sollten. Zu welcher Gruppe sollte man das Fossil überhaupt zuordnen? Gemeinsam mit seinem britischen Kollegen analysierte auch Eberhard "Dino" Frey zwei volle Tage lang das Stück von allen Seiten, bis ihnen klar wurde, dass es sich um einen Dinosaurier-Abdruck handelt.

Das Fossil des Dinosauriers „Ubirajara jubatus" besteht aus zwei cremefarbenen Kalksteinen, welche die Forschenden eine ganze Weile vor viele Rätsel gestellt haben.

Und es war nicht nur irgendein Saurier, nein, die Abdrücke gaben vielversprechende Hinweise auf viele neue Entdeckungen. Erst jetzt wurde Stück für Stück der Forschung-Prozess aufgerollt und sich den Fragen gewidmet, wie dieses seltene Tier wohl aus gesehen haben muss welches sich vor so vielen Jahren durch die brasilianische Landschaft bewegt hat.

Im Sommer war sich da man sich einig: Hier wurde ein neuer Dinosaurier-Art versteinert, die man so noch nicht gefunden hatte. Das fleischfressende Raubtier, welches sich hier verewigt hatte, war das erste gefundene Exemplar eines gefiederten Dinosauriers, der nicht aus der südlichen Hemisphäre stammt.

Paläontologen auf den Spuren von „Ubirajara jubatus“

Wenn Paläontologen eine neue Dinosaurier-Art entdecken, wird normalerweise über die Größe oder Geschwindigkeit der uralten Kreatur gestaunt. Bei diesem Fund faszinierte das unerwartete, spannenden Äußere.

Von der Schnauze bis zum Schwanz war das Tier etwa 137 Zentimeter lang, hatte eine Schulterhöhe von bis zu 36 Zentimeter und wog so viel wie ein Truthahn. Dieser etwa hühnergroße Theropode hatte vermutlich eine dicke, voluminöse Mähne auf dem Rücken sowie ein Paar steife Bänder, die von jeder Schulter nach hinten ragten.

Die Wissenschaftler spekulieren, dass die 15 Zentimeter langen, starren Filamente aus Keratin sind – dem gleichen Protein, aus dem menschliche Haare und Nägel bestehen. Sie werden auch als speerähnliche Federn beschrieben, welche von den Schultern nach außen abstrahlten. Röntgenaufnahmen ermöglichten den Forschenden den einzigartigen Körper des Dinosauriers zu rekonstruieren. Man kann zurückverfolgen, dass der Saurier außerdem über zwei Hände mit langen Krallen verfügt haben muss.

Es wird vermutet, dass dieses auffällige Merkmal dafür genutzt wurde, Gegner einzuschüchtern und potenzielle Partner anzulocken. „Angesichts seiner Extravaganz können wir uns vorstellen, dass der Dinosaurier sich aufwendigen Tänzen hingegeben hat" berichtet Martill. Die Forscher*innen glauben, dass es sich hier um ein junges männliches Dinosaurier- Exemplar handelt. Ohne es mit 100 %er Sicherheit festlegen zu können, orientiert man sich hier an den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Vögeln. „Ubirajara jubatus“ wird dabei jedoch trotz seines gefiederten Aussehens zu den flugunfähigen Dinosauriern gezählt.

Ein Vorfahre von Ubirajara jubatus war der Dinosaurier Sinosauropteryx. Trotz ihres ähnlichen Körperbaus weist Ubirajara jubatus, unter anderem seine speerähnliche Federn an den Schultern, einige seltenen Besonderheiten auf.

Unerwartete, bedeutsame paläontologische Entdeckung

Die Lage des Fossils zwischen den zwei Kalksteinplatten trug dazu bei, verborgene Skelettelemente und Weichgewebe gut zu erhalten. Trotz der wenigen sichtbaren Körperteile konnten so viele Details über das glamouröse Tier erforscht werden.

In Anspielung auf ihren Ursprung und ihr Aussehen haben die Forscher die neue Art dann geheimnisvoll klingenden Namen „Ubirajara jubatus“ gegeben. Ubirajara bedeutet dabei so viel wie „Lord of the Speer“ in Brasiliens indigener Tupi-Sprache, während Jubatus lateinisch für das Wort „Mähne“ ist.

Wie sich die ganze Situation um die brasilianischen Fossilen nur weiter entwickeln wird, ist bis jetzt noch nicht im Stein verewigt, aber „Ubirajara jubatus“ bleibt der Wissenschaft als bedeutsame paläontologische Entdeckung erhalten. Es wird deutlich, wie wichtig es in der Forschung ist, immer wieder neu hinzuschauen und das hinter jedem unscheinbaren Stein spannende Überraschungen warten könnten.