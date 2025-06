"Türen" der Zelle entschlüsselt

Wie kommt ein bestimmtes Medikament in die Tumorzelle? Inspiriert von dieser Frage entschlüsselten Forschende nun das Transportsystem der Zellen.

Damit unsere Zellen überleben können, sind Transportproteine extrem wichtig: Sie entscheiden, welche Substanzen - zum Beispiel Nährstoffe oder auch Medikamente - in die Zelle rein kommen und welche nicht.

Wirklich verstanden sind diese "Einfallstore zur Zelle" aber noch lange nicht. Jetzt hat ein großes, internationales Forschungsteam die Transportproteine in Zellen kartiert. Wenn man Erkrankungen auf zellulärer Ebene erforschen will, ist so ein Nachschlagewerk sehr viel wert.

Biologen entdecken Forschungslücke

Eigentlich wollte Giulio Superti-Furga und sein Team vom Zentrums für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaft herausfinden, wie ein bestimmtes, noch nicht zugelassenes Krebsmedikament in eine Tumorzelle gelangt. Doch schnell stieß das Team auf ein ungleich größeres, generelles Problem:

"Wir wissen von den meisten chemischen Substanzen nicht, wie sie in einer Zelle hineinkönnen. Wir haben entdeckt, dass es ein riesiges, noch recht unerforschtes Gebiet war", blickt der Molekularbiologe Giulio Superti-Furga zurück. Seine Idee: Man müsste die Transportproteine der menschlichen Zellen einmal systematisch erfassen.

Wäre die Zelle ein Haus, wären Transportproteine die Türen

Die Transportproteine sind schwierig zu erforschen. Und es gibt sehr viele davon. "Wir schätzen, dass es ungefähr 1.500 sind", so Superti-Furga. "Aber wir haben nicht gewusst, welches von diesem Transporter für welche Substanz zuständig ist."

Das kann man sich so vorstellen: Unsere Zellen sind wie ein großes Gebäude. Draußen und drinnen sind klar getrennt. Aber natürlich müssen sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen und Dinge rein und raus. Dafür gibt es unterschiedliche Türen und Tore. Aber nicht alle können überall durch - mit dem Auto will man durch die Schranke der Tiefgarage, mit dem Rad braucht man den Schlüssel für den Fahrradkeller.

In der Zelle ist das genauso: Verschiedene Substanzen kommen nur über einen bestimmten Weg in die Zelle hinein. Glukose beispielsweise braucht ein Glukose-Transport-Protein, Nitrat einen Nitrat-Transporter.

Zucker gibt Energie. Doch ob bestimmte Substanzen- zum Beispiel Fruktose - auch in den Zellen ankommt, hängt von den Transportproteinen ab. IMAGO Shotshop

Forschende erstellten Katalog der Transportproteine

In der Zelle kannte man den Grundriss des Hauses, kannte auch schon einige Türarten. Aber nicht alle und erst recht nicht in allen Fällen, wer wie genau hindurch gelangt.

"Deswegen haben wir eine Förderung von der Europäischen Union erhalten, um zusammen mit 12 anderen Partnern systematisch diese Studien zu machen, in der wir die einzelnen Gene, die für diese Transporter zuständig sind, ausgeschaltet haben", so Superti-Furga. Durch das Ein- und Ausschalten der Gene konnten die Forschenden im übertragenen Sinne einzelne Türen zur Zelle aktivieren und deaktivieren.

Das haben die Forschenden für alle Mitglieder der größten Familie von Transportproteinen, den sogenannten SLCs gemacht. In vier Publikationen in der Fachzeitschrift Molecular System Biology hat Superti-Furga jetzt gemeinsam mit insgesamt 120 Forschenden aus 13 internationalen Institutionen die Ergebnisse veröffentlicht . Beteiligt waren auch mehrere Pharma-Firmen.

Wie ein Mehrfamilienhaus viele Türen hat, so gibt es auch viele verschiedene Transportproteine, die jeweils nur bestimmte Stoffe in eine Zelle hinein lassen. IMAGO Westlight

Anwendung in der Medizin erwartet

In den Studien ging es zwar noch nicht um konkrete pharmazeutische Anwendungen – doch die werden von Fachleuten definitiv erwartet. Was in die Zelle reinkommt und was auch wieder raus, spielt für viele Erkrankungen eine wichtige Rolle, sagt Christian Löw. Er forscht selbst zu Transportproteinen.

Bekannt sind zum Beispiel die Glukose-Transporter, die bei Diabetes eine entscheidende Rolle spielen, so Löw. Er war selbst nicht an den Veröffentlichungen zu den Transportproteinen beteiligt. Aber er ist sich sicher, dass auch seine Forschung von den Ergebnissen profitieren wird:

"In der Arbeit hat man tatsächlich versucht, alle Transportproteine der SLC-Familie gleichzeitig zu untersuchen auf systematische Art und Weise. Und dadurch hat man natürlich große Datensätze generiert, die jetzt der Wissenschaftswelt zugänglich gemacht werden." Christian Löw kann sich jetzt zum Beispiel die Daten zu seinen Favoriten herunterladen und für seine Forschung nutzen.

Vielen der untersuchten Transportproteine konnten durch die systematische Analyse auch eine Funktion zugeordnet werden. Für Löw ein großer Fortschritt für die Transporter-Forschung.

Ergebnisse aus zehn Jahren Forschung

Etwa zehn Jahre dauerte es von der Idee bis zur Veröffentlichung. Giulio Superti-Furga: „Das ist das Schönste an dieser Studie, dass wir eigentlich ein bisschen ein Licht in alle Ecken dieses Gebietes haben werfen können.“

Denn jetzt sind zumindest alle Türarten bekannt, die in dem Zell-Gebäude vorkommen. Zum Teil kennt man auch die Funktion. Wo genau welche vorkommt und wer alles einen Schlüssel hat, ist aber zum Teil noch offen.

"Wir haben zwar nicht die Antworten für alle Fragen gefunden haben, aber wir haben alle Komponenten, alle Türen so charakterisiert, dass die Forschungsgemeinschaft in den nächsten Jahren eigentlich Spaß haben sollte, die Details richtig zu rücken und die Zusammenarbeit dieser Komponenten besser zu verstehen."

Und je mehr Forschende über Transportproteine verstehen, desto gezielter können sie in den Stoffwechsel der Zelle eingreifen. Zum Beispiel, um Medikamente genau dahin bringen zu lassen, wo sie gebracht werden.