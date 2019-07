Der Icarus-Sender wiegt nur rund 5 Gramm und ist damit auch für kleine Tiere geeignet. Seit 2011 wurde an der Technik und dem Design gebastelt. Ornithologe Jesko Partecke erklärt: "Die Amseln kriegen den Sender wie eine Hose angezogen. Der Sender sitzt dann über dem Rücken, über den Beinen, und die zwei Gummischlaufen gehen quasi innen an den Schenkeln hoch." Die Sender werden mit Solarenergie betrieben. Sie funken ihre Signale bis in 400 Kilometer Höhe, wo sie von der neu installierten Antenne der ISS empfangen werden.

Die Wanderungsbewegungen von Tieren sind Wikelskis Lebensthema. Er ist schon Fledermäusen in Mexiko hinterhergeflogen, hat Streifengänse im Himalaya beobachtet und Ziegen am Ätna, um zu sehen, ob ihre Bewegungen Hinweise geben auf bevorstehende Vulkanausbrüche. Icarus soll künftig solche Tierbewegungen weltweit vom All aus beobachten.

Icarus beginnt mit der Beobachtung von Amseln. Sie dienen auch dazu, das ganze System zu testen. Die Idee: Es gibt Amseln, die im Winter wegziehen. Andere dagegen - wie die spanische Amsel – bleiben das ganze Jahr an ihrem Standort. Nun wollen Radolfzeller Ornithologen spanische Amseln mit dem ICARUS-Sender ausstatten und in einem anderen Land aussetzen. Die große Frage: Ändert die sesshafte Amsel ihr Verhalten, wenn sie in Regionen gebracht wird, in denen alle Amseln weiterziehen? Passt sie sich also an? Oder bleibt sie auch hier ihrem Standort treu - was für einen starken genetischen Einfluss auf das Zugverhalten sprechen würde. Umgekehrt wollen die Ornithologen testen, ob eigentlich ziehende Amseln sesshaft werden, wenn man sie schon früher ins Winterquartier bringt.