Neue Corona-Teststrategie

Die Corona-Fallzahlen steigen, wir befinden uns mitten in der Omikron-Welle. Auch werden die PCR-Tests knapp und Labore sind überlastet. Es muss eine neue Teststrategie her.

Am 24.01.22 kamen Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen. Dabei beschlossen sie auch eine neue Teststrategie, vor allem im Bezug auf die Verteilung von PCR-Tests, um Ressourcen zu schonen.

Für wen welcher Test?

Zunächst werden bestimmte Menschen für die PCR-Tests priorisiert. Dazu gehören Ältere, Vorerkrankte und Immungeschwächte, Beschäftigte in Kliniken, Praxen, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Das liegt daran, dass die Labore bereits überlastet sind und 90% der Kapazitäten in Deutschland ausgenutzt sind. Laut der Pressekonferenz der Bund-Länder-Konferenz soll die Testkapazität erhöht und ausgeweitet werden.

So funktioniert der PCR-Test Beim PCR-Test sucht man in den Nasen- und Rachenabstrichen nach Erbgut des Sars-Coronavirus. Beim PCR-Test geht es darum, im entnommenen Abstrich Viren-Gene nachweisen. Im Labor wird dafür zunächst das Erbgut des Virus mit einer sogenannten PCR, einer Polymerase-Ketten-Reaktion, vermehrt. Das geht natürlich nur, wenn das Virus auch in der Probe vorhanden ist – schlägt der Test also an, ist der Patient oder die Patientin infiziert. Mit der PCR-Methode kann man geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest. Die Anzahl der Neuinfektionen, die täglich an die Gesundheitsämter gemeldet und dann über das Robert Koch-Institut offiziell erfasst werden, ist in der Regel auf der Basis von PCR-Tests.

Auch ein verändertes Testregime soll ausgearbeitet werden. Wie dieses genau aussehen soll und ab wann es gelten wird, steht aber bis jetzt noch offen. Nach der politischen Einigung bei der Ministerpräsidentenkonferenz müssen Bund und Länder dafür zunächst die Corona-Testverordnung und die konkreten Bestimmungen zu Tests in den Ländern ändern.

90% der Laborkapazitäten sind in Deutschland mit PCR-Tests bereits ausgelastet. imago images IMAGO / Sven Simon

Inzidenzen und Vorhersagen

Die Omikron-Variante ist hoch ansteckend und deshalb steigen die Infektionszahlen stark an. Mithilfe der Ergebnisse der PCR-Tests werden Vorhersagen und die Vorausberechungen der Inzidenzwerte gemacht, die wiederum die Corona-Regelungen beeinflussen.

Positive Schnelltests werden nicht in diese Statistik mit einfließen, weil sie im Vergleich mit PCR-Tests eine höhere Fehlerrate aufweisen. Die Ergebnisse der Tests sind also nicht miteinander vergleichbar und es könnte zu Verzerrungen bei den Zahlen kommen.

Angesichts knapper Kapazitäten bei den PCR-Tests könnte es dazu kommen, dass wir in den kommenden Wochen wohl deutlich niedrigere offizielle Fallzahlen haben werden als in der Realität vorhanden. Bisher wird fast nach jedem positivem Schnelltest noch ein PCR-Test gemacht.

Wenn die Ressourcen dafür aber nicht mehr ausreichen, wird das Infektionsgeschehen nicht mehr korrekt abgebildet. Wichtig ist es also sich nach einem positiven Test, egal ob Schnelltest oder PCR, zuhause zu isolieren und Kontakte einzuschränken.

Nach einem positiven Test soll man sich in Quarantäne begeben. imago images IMAGO / Lobeca

Raus aus der Quarantäne

Zum Freitesten sind die Antigen-Tests ganz gut geeignet, da sie recht zuverlässig sind, wenn Menschen Symptome haben. Solche Menschen haben nämlich meist auch eine sehr hohe Virenlast. Und das sind die, die dann besonders ansteckend sind. Wenn also kaum noch Viren vorhanden sind, ist das Ansteckungsrisiko geringer.

Auch ein Antigentest muss natürlich sicher sein und muss auch richtig gemacht werden. Im Idealfall in einer Arztpraxis oder einem professionellem Testzentrum. Nach dem Ergebnis steht es natürlich jedem frei, vorsichtiger zu sein als vorgeschrieben ist und lieber freiwillig noch ein paar Tage mehr abzuwarten.

Die Testlabore in Deutschland sind am Limit. Hat das Auswirkungen auf die gemeldete Inzidenz? imago images imago

Genesenennachweis und Reisebeschränkungen

Bis jetzt war ein PCR-Test-Nachweis nötig, um beispielsweise zu reisen oder nachzuweisen, dass man bereits eine Corona-Infektion hatte. Jetzt, wenn Menschen keine PCR-Tests mehr bekommen, weil keine mehr verfügbar sind, müssen sich auch diese Regelungen ändern.

In Sachen Reisen entscheidet dies das Land in das wir verreisen. Das können wir von Deutschland aus nicht beeinflussen. Wenn dort also ein PCR-Test für die Einreise vorgesehen ist, ist eine Anreise eben dann erst einmal nicht möglich oder man muss vor Ort in Quarantäne und dann einen Test machen. Jedoch könnte es sein, dass es auch dort zu einer PCR-Test-Knappheit kommt und man bei der Priorisierung nicht an erster Stelle steht.

Generell werden wir wohl in nächster Zeit länger auf Ergebnisse von PCR-Tests warten müssen. Die 24 Stunden, die wir bisher hatten, werden in Zukunft nicht mehr möglich sein.