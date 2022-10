Das Mehrheitsprinzip ist die einzige Regel, die sich mit politischer Gleichheit verträgt. Dass heute die Mehrheitsentscheidung immer weiter diskreditiert wird, beschädigt die Demokratie und damit das Politische überhaupt. Egon Flaig, Professor für Alte Geschichte an den Universitäten Greifswald und Rostock und Gastprofessor u.a. an der Sorbonne und am Collège de France, erklärt die hohe Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen in den Demokratien der Antike.