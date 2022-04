Aggression durch Jugendliche ist immer wieder präsent in den Medien und sorgt für Unverständnis. Diesen Jugendlichen fehlt es scheinbar an Reue und sozialer Verantwortung.

Die klinische Psychologin Svenja Taubner sieht in der mangelnden Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt seines Gegenübers hineinzuversetzen, einen Schlüssel zum Verständnis und zu einer mentalisierungsbasierten Therapie aggressiver Jugendlicher. mehr...