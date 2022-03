per Mail teilen

Je stärker die Dressur in unserer Gesellschaft, desto größer die Zahl der Ratgeber, die uns erklären, wie wir ein befreites Leben führen. Bewusstseinsindustrie und Konsumgüterproduzenten arbeiten Hand in Hand. Finger weg, rät Gregor Eisenhauer! Die letzte Freiheit, die uns bleibt ist: unserem Leben einen Sinn zu geben, der nicht in den Warenbüchern vorgezeichnet ist.