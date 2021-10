In diesem Vortrag geht Stefan Schmidt der Frage nach, warum der Stress in unserer Kultur so maßgeblich zunimmt. Es zeigt sich, dass das große Überangebot an nahezu allem, die soziale Beschleunigung und die durchgängige Funktionalisierung aller Lebensbereiche, sei es zur Selbstoptimierung oder zur Gewinnsteigerung, Schlüsselfaktoren für die Zeittaktung und Zeitverdichtung in unserer Gesellschaft sind.