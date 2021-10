Paris - Metropole der Moderne

Der Vortrag beschreibt nicht eine Geschichte der Stadt in der Moderne, sondern er stellt an Hand von ausgewählten literarischen Texten Paris als einen symbolischen Ort vor, an dem zentrale Fragen der Moderne artikuliert worden sind. Die Formulierung von Paris als "Metropole der Moderne" lehnt sich an die berühmte Formel von Walter Benjamin an, der Paris als "Hauptstadt des 19. Jahrhunderts" bezeichnet hat.