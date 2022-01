Ohne verbindliche Regeln und Normen kann keine Gesellschaft zusammenleben. Aber so, wie sich auch in anderen Bereichen Einstellungen und Prioritäten im Lauf der Zeit ändern, gilt das auch für das Wertegerüst einer Gesellschaft. Niklas Luhmann, einer der bedeutendsten Soziologen und Gesellschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts, erörtert in diesem Vortrag aus dem Jahr 1993 die Bedeutung von Normen für unsere Gesellschaft. mehr...