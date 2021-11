Was hat Europa der Welt gegeben? Und was hat es ihr genommen? Wenn heute über Migration oder die Rückführung von Kulturgütern debattiert wird, schwingt immer die Frage nach der historischen Schuld mit. Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz, präsentiert das Konzept einer Beziehungsgeschichte Europas mit der Welt, die nicht moralisch aufrechnen, sondern historisch differenzieren will. mehr...