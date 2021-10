Dr. Manfred Osten Leibniz oder die Entbarbarisierung Europas

Zur Aktualität seiner Schrift "Novissima Sinica"

Was Leibniz 1697 unter dem Titel "Novissima Sinica" ("Das Neueste über China") veröffentlichte, war das kühne - und weiterhin aktuelle - Projekt einer Entbarbarisierung Europas. Damals vor allem im Hinblick auf das Chaos des 30jährigen Krieges. Mit Hilfe einer umfangreichen Korrespondenz mit jesuitischen Missionaren am chinesischen Kaiserhof hatte Leibniz Einsichten in das Betriebsgeheimnis der wirkmächtigen konfuzianischen Chaos- Überwindungsstrategien gewonnen. Einer Staats- und Gesellschaftslehre, die über zwei Jahrtausende die Grundlage des chinesischen Reiches bildete. Es handelt sich um ein System von Bildungs- und Leistungsadel - anstelle des europäischen Prinzips des Erbadels - und um die Priorität wechselseitiger sozialer Pflichten anstelle der westlichen Idee schrankenloser Freiheitsrechte ohne entsprechende Leistungsforderung.



Dr. Manfred Osten war als deutscher Diplomat in Frankreich, Kamerun, Tschad, Ungarn, Australien und Japan tätig. Er lehrte als Gastprofessor an den Universitäten Graz und Pécs und war von 1995 bis 2004 Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung.