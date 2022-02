Stumm wie ein Fisch?

per Mail teilen

Dass Fische nicht alle so stumm sind, wie man sprichwörtlich sagt, ist lange bekannt. Dass es neben dem Knurrhahn noch sehr viele andere “laute” Fischarten gibt, zeigt eine neue Studie.

Es war ein merkwürdiges Geräusch, dass vor ein paar Jahren die Einwohner der Stadt Hythe in Südengland in Aufregung versetzte. Eine mögliche Ursache für den Lärm präsentierten schließlich Biologen: Der Bootsmannfisch.

Nächtliche Chöre von Bootsmannfischen versuchten, sich gegenseitig beim Anlocken einer Partnerin zu übertönen.

Fische sind gar nicht stumm

Der Knurrhahn zum Beispiel trägt sein Laut sogar im Namen. Andere Fische brummen eher. Bisher kannte man nur etwa tausend “laute” Fischarten. Wahrscheinlich sind es aber viel mehr. Das zeigt eine neue Studie.

Der britische Meeresbiologe Ben Williams erläutert, dass schon lange vermutet wird, dass viele Fische unterschiedliche Geräusche machen. Noch sei diese Forschung aber sehr jung und es konnte bisher noch nicht vollständig untersucht werden.

Auch der Nördliche Bootsmannfisch (Porichthys notatus) kann Geräusche von sich geben. imago images imago images/Ardea

Die “lauten” Fische, die man bisher kennt, machen die Geräusche mit bestimmten Körperteilen - aber nicht mit Stimmbändern oder einem Kehlkopf wie wir.

Das Hauptorgan, das eingesetzt wird, ist die Schwimmblase, die in Vibrationen versetzt wird, oder es werden Knochen aneinander gerieben, als Alternative dazu.

Neue Studie von mehreren Meeresbiolog*innen

In der neuen Studie haben die Forschenden in bestimmten Fischfamilien geschaut, von welchen Arten man bereits wusste, dass sie Laute erzeugen können oder welche zumindest die nötigen Merkmale haben, etwa bestimmte Muskeln an der Schwimmblase. Daraus haben sie geschlossen, wie viele Fische insgesamt Geräusche machen könnten, auch wenn sie noch nicht aufgenommen wurden.

Das Ergebnis: Bis zu zwei Drittel der Fischarten könnten mit Lauten kommunizieren! Das sind zwar bisher nur Schätzungen. Für das Forschungsfeld ist das Ergebnis aber trotzdem wichtig.

Durchs Zuhören lernt man viel

Das Wissen über die Sprache der Fische hat einen ganz praktischen Nutzen. Forschende können durch das Belauschen der Fische Rückschlüsse über den Zustand der Unterwasserwelt ziehen - zum Beispiel in einem Korallenriff. In einem gesunden Riff ist es laut.

In zerstörten Korallenriffen, wie in einem vor der Küste Indonesiens hört man kaum etwas. Es wurde durch Dynamitfischerei fast komplett zerstört. In einem Restaurationsprojekt wurden Metallkonstruktionen angebracht, die mit Korallenfragmenten bestückt wurden. Mit Erfolg: Die Korallen wuchsen über mehrere Jahre wieder nach.

Fischer auf den Phillippinen fischen mit Dynamit. dpa Bildfunk dpa/picture alliance / WILDLIFE

Um die Wiederansiedlung von anderen Tieren zu messen, befestigten die Forschenden Unterwassermikrofone im Riff und hörten zu – ein akustisches Monitoring. Und sie fanden viele Geräusche - bekannte und unbekannte.

Es gab wirklich bizarre Geräusche, die wir noch nie zuvor gehört hatten. Eines kam von einem Fisch, den wir Nebelhorn-Fisch getauft haben. Das Geräusch haben wir bei unserer Arbeit im Riff oft gehört, aber wir haben ihn nie gesehen.

Ben Williams ist Meeresbiologe und forscht an den Lauten von Fischen. Privat

Versteckspiel mit Fischen

Ein großer Vorteil der Tonaufnahmen ist, dass man auch Tiere aufzeichnen kann, die sich verstecken. Zum Beispiel den Knallkrebs: Der ist in Korallenriffen oft zu hören, aber selbst Forscher wie Ben Williams haben ihn noch nie gesehen.

Außerdem sei es sehr einfach, diese Daten zu sammeln, berichtet der Meeresbiologe Ben Williams. Es daure nur ein paar Sekunden die Unterwassermikrofone anzubringen, dann könne man zur nächsten Stelle fahren und die nächsten anbringen.

Der Pistolenkrebs oder Knallkrebs (Alpheus spec.) kann mit der Knallschere einen scharf gebündelten Wasserstrahl abschießen, was von einem vernehmlichen Knall gegleitet wird. dpa Bildfunk dpa/J.Freund/WILDLIFE

Bei Video-Studien brauche man dagegen viel Zeit und auch Expertise, um alles was man sieht zu identifizieren. Akustische Methoden seien deutlich einfacher.

Das Ergebnis der Lausch-Untersuchung: In dem restaurierten Riff gab es ähnlich viele und ebenso diverse Fischlaute wie in nahegelegenen gesunden Riffen. Wenn Forschende mehr über die Sprache der Fische herausfinden, lernen sie mehr über ihre Umwelt. Und wie man sie schützen kann.