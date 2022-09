Studie zu Covid-19-Impfstoffen – mehr Nebenwirkungen als bisher vermutet?

per Mail teilen

Nach einer aktuellen Meta-Studie besteht bei mRNA-Impfstoffen ein höheres Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen als ursprünglich angenommen. Was steckt dahinter? Antworten von Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.

In der durchaus seriösen medizinischen Zeitschrift Vaccine ist eine scheinbar impfkritische Meta-Studie erschienen, die zu einem höheren Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen kommt als bisher vermutet wurde.

Was steht genau in der Studie?

Anja Braun: Der Hauptautor dieser Studie ist dafür bekannt, gerade die Studiendesigns von Pharmakonzernen zu durchleuchten und mehr Daten für die Allgemeinheit zu fordern. Das ist auch hier der Anlass: In erster Linie wird kritisiert, dass die Pharmakonzerne nicht alle Daten der Impfstoff-Zulassungsstudien zur Verfügung stellen- und zwar nicht bis hinunter zum individuellen Studienteilnehmer.

Außerdem kritisieren sie, dass nach der Notzulassung der mRNA-Impfstoffe innerhalb von zwei Monaten die Entblindung stattgefunden hat, das heißt der Placebogruppe wurde gesagt, dass sie nur ein Placebo erhalten hatten und ihnen wurde die Impfung angeboten. Insofern gibt es keine echten längeren Vergleiche zwischen Placebogruppen und geimpften Teilnehmern, was schwere Nebenwirkungen angeht.

Eine neue Meta-Studie gibt Hinweise auf mehr Impfnebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen als bislang vermutet. IMAGO IMAGO/YAY Images

Konkret haben die Studienautoren aus den Daten, die für die Beantragung der Eilzulassung vorgelegt wurden und aus weiteren über öffentlich zugänglichen Quellen zugänglichen Daten errechnet, dass Menschen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, ein deutlich höheres Risiko für schwere Nebenwirkungen als bisher bekannt hätten.

Bezogen auf den Impfstoff von Biontech errechnet die Analyse sogar ein um 36 % höheres Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei geimpften Teilnehmern der Pfizer-Studie. Zu diesem Ergebnis kommen sie, da sie die Daten nicht nur anders aufarbeiten, als es die Zulassungsbehörden getan haben, sondern auch nur bestimmte Daten herausziehen – zum Beispiel nur die Angaben von zweifach Geimpften, die noch zwei Monate lang beobachtet wurden.

Aber die Autorinnen und Autoren schränken selbst ihre statistische Analyse wieder ein, da sie nicht genügend Daten und eben auch keine Daten aus längerem Beobachtungszeitraum hatten. Sie fordern, dass man mit der Gesamtheit der Daten eine Risikoanalyse auf einzelne Bevölkerungs- bzw Altersgruppen bezogen machen sollte.

Wissenschaftler fordern beim Einsatz von mRNA-Impfstoffen eine realistische Kosten-Nutzen-Analyse für verschiedene Alters- und Risikogruppen. IMAGO IMAGO/Westend61

Nun hat eine Gruppe von impfkritischen Wissenschaftlern gerade diese Studie als Basis genommen, um die Stiko aufzufordern, die Empfehlung für die mRNA-Impfstoffe zurückzuziehen, gibt die Studie das denn her?

Anja Braun: Ich sehe das nicht so. Denn die Impfempfehlung der Stiko ist genau das - eine Empfehlung, kein Muss. Es kann daher jede und jeder das persönliche Risiko entweder selbst einschätzen oder mit seinem Hausarzt besprechen.

Was stimmt ist, dass diese Studie aufrütteln und vor Augen führen will, dass wir noch gar nicht alles wissen. Und dass es dazu eigentlich bereits Daten gibt – die eben noch nicht herausgegeben wurden. Es ist korrekt zu verlangen, dass mit der Gesamtheit der Daten nochmal untersucht wird, in welcher Alters- oder auch Bevölkerungsgruppe die Risiken für schwere Nebenwirkungen nach einer Covid-Impfung höher oder niedriger sind. Das möchte diese Wissenschaftler-Gruppe ja auch.

In einem Interview der Berliner Zeitung sagt Ulrich Keil - einer der Wissenschaftler - es gehe vor allem um die genauere Einschätzung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses für Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlich hohem Risiko für einen schweren Covid-Krankheitsverlauf.