Studie bestätigt: Beruf prägt Persönlichkeit – und umgekehrt

Erzieher gelten als besonders geduldig, Juristen als detailversessen, Journalisten als ziemlich neugierig – Eine neue Studie von Forschenden der Universität Mannheim bestätigt nun, dass Menschen mit ähnlicher Persönlichkeit oft in ähnlichen Jobs arbeiten.

Das Mannheimer Forschungsteam hat für die Frage wie Persönlichkeit und Beruf zusammenhängen Langzeitdaten von 11.000 Menschen aus dem Sozio-Ökonomischen Panel untersucht. Katja Dlouhy aus dem Forschungsteam erklärt, je ähnlicher Berufe sind, desto stärker gleichen sich auch die Persönlichkeiten der Menschen über die Zeit hinweg an:

"Weil sie eben bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die ähnliche Verhaltensweisen verlangen, so denken wir, führt eben diese ständige Anpassung im Beruf dazu, dass sich dann die Persönlichkeit im Lauf der Zeit immer ähnlicher werden. Genau also innerhalb der Berufsgruppe, aber auch innerhalb ähnlicher Berufe."

Wir arbeiten gerne mit Menschen, die ähnlich ticken wie wir

So ähneln sich Ärztinnen und Pfleger stärker in ihren Persönlichkeiten als jemand aus einer komplett anderen Berufsgruppe, wie zum Beispiel Landschaftsgärtner. Zudem arbeiten wir gerne mit anderen zusammen, wenn die zumindest beruflich ähnlich ticken wie wir.

Da scheint es logisch, dass Menschen, die eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur aufweisen als die Mehrheit, die in einem Berufsfeld arbeitet, mit höherer Wahrscheinlichkeit den Beruf wechseln, wie Katja Dlouhy erläutert. Man fühlt sich eher fehl am Platz, wenn die Aufgaben im Job regelmäßig ein den Eigenschaften unpassendes Verhalten erfordern, erklärt sie:

"Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz gewissenhaft Sachen durchgehen muss und es ist aber einfach nicht in meiner Persönlichkeitsstruktur so angelegt, dass ich sehr gewissenhaft bin und wenig Reize brauche, dann ist das natürlich belastend. (…) Gleichzeitig hat man ja auch Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und wenn man sich im Vergleich zu denen eben als sehr anders erlebt, dann empfindet man da so ein Missverhältnis."

Eine Studie bestätigt, dass Menschen mit dem gleichen Beruf ähnliche Eigenschaften haben. Zugleich kann ein ständiges Anecken bei Kolleginnen und Kollegen die Zufriedenheit im Job senken und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man den Beruf wechselt. IMAGO imagebroker

Beruf wird nicht nur nach Fähigkeiten und oder Interessen gewählt

Untersucht haben die Mannheimer Forschenden das anhand der fünf bekanntesten Persönlichkeitseigenschaften, der sogenannten Big Five, erklärt Dlouhy:

"Das sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität (..) Uns ging es aber jetzt in der Studie auch darum, die gesamte Persönlichkeitsstruktur zu betrachten, also nicht nur einzelne von denen, sondern praktisch diese gesamte Persönlichkeitsstruktur, bestehend aus allen 5."

Es zeigt sich, dass Berufe nicht nur nach Fähigkeiten oder Interessen gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt.

"Es gibt auch super coole andere Studien, die zeigen, dass zum Beispiel in sozialen Berufen oder im Gesundheitswesen, die Menschen eher sehr hohe Werte in Verträglichkeit oder Offenheit haben oder dass Ingenieure emotionale Stabilität sehr hoch haben."

Persönlichkeit sollte bei der Berufswahl miteinbezogen werden

Bereits vor der Berufswahl ist es daher wichtig und auch für die Berufsberatung relevant zu überlegen, wie die ganzen Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringt, zu einem Berufsbild passen können. Und auch was der Beruf dann mit der eigenen Persönlichkeit machen kann, erläutert Dlouhy:

"Der Beruf und das Arbeitsumfeld [kann] die eigene Persönlichkeit im Lauf der Zeit durchaus mitprägen. Bei manchen Berufen kann das natürlich mehr sein, als einem lieb ist oder auch Aspekte verstärken, die man eigentlich ungern verstärkt haben würde, aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel auch verträglicher werden kann, wenn man in bestimmten Berufen arbeitet."

Denn wenn täglich bestimmte Verhaltensweisen eingeübt werden – zum Beispiel Kundenfreundlichkeit – dann werden auch die dazu gehörenden Eigenschaften verstärkt und die weniger zum Job passenden Verhaltensweisen eher unterdrückt.