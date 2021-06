Bisher hat man gedacht, Bäume wachsen tagsüber. Doch Bäume wachsen nachts – sogar einige Mikrometer pro Stunde. Das hat eine Langzeitstudie aus der Schweiz ergeben.

Bäume nehmen das Treibhausgas Kohlendioxid auf und geben den für Lebewesen überlebenswichtigen Sauerstoff wieder ab. Bäume sind aber natürlich auch Holzlieferant. Bis ein Baum gefällt wird, vergehen in der Regel einige Jahrzehnte. Er muss erstmal wachsen, in die Höhe, aber auch an Stammumfang zulegen. Das nennen Botanikerinnen und Botaniker "sekundäres Dickenwachstum". Aber zu welcher Tages- oder Nachtzeit wachsen Bäume eigentlich? Bislang hat man gedacht: gleichmäßig über den Tag verteilt.

Zu welcher Tageszeit Bäume wachsen war bislang ungeklärt. Im Rahmen einer Studie aus der Schweiz wurde genau gemessen, wann und in welchem Umfang Bäume wachsen. Imago imago images/Westend61

Eine Langzeitstudie Schweizer Wissenschaftler*innen von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf, ist jetzt zu einem ziemlich überraschenden Ergebnis gekommen: Bäume wachsen vor allem nachts, sagt der Hauptautor der Studie, Dr. Roman Zweifel.

Die Botaniker*innen beginnen bereits 2011 mit den Messungen

Die Studie begann bereits 2011 mit den Messungen. Und sie untersuchten die sieben häufigsten Baumarten der Schweiz: Dazu gehören Buche, Fichte, Tanne, Esche und verschiedene Eichenarten.

In der Studie untersuchten die Botaniker*innen die sieben häufigsten Baumarten der Schweiz: Dazu gehören Buche, Fichte, Tanne, Esche und verschiedene Eichenarten. Imago imago images/Cord

Technisch haben Roman Zweifel und sein Team ein Messgerät eingesetzt – ein so genanntes Punkt-Dendrometer. An drei Gewindestangen ist eine Karbonplatte montiert, und auf dieser Karbonplatte sitzt ein elektronisches Modul, mit einem beweglichen Messstift, der ganz leicht durch eine leichte Federkraft auf die Stammoberfläche gepresst wird. Der Messstift könne laut Roman Zweifel in Mikrometer-Auflösung schrumpfen oder eben auch das zunehmende Wachsen des Baumstammes messen.

Das Ganze gehe nur in diesem Ausmaß, wenn die Messungen automatisiert passierten, erklärt Zweifel. Alle 10 Minuten hätten diese 170 Bäume, die sie in dieser Studie berücksichtigt hatten, einen Datenpunkt gesendet. Und der sei, so Roman Zweifel, direkt vom Messgerät über einen kleinen Datalogger und das Mobilfunknetz in eine zentrale Datenbank geschickt worden.

Warum Bäume vor allem nachts wachsen

Roman Zweifel geht davon aus, dass Bäume nachts wachsen, weil es in der Nacht keine Transpiration gibt. Die Transpiration sei die Verdunstung von Wasser über die Blätter. Das Wasser, das über die Transpiration verloren gehe, könne nicht zeitgleich über den Regen ersetzt werden. Dadurch entstehe im ganzen Baum ein Unterdruck – auch im Stamm.

Bäume wachsen in unserer Klimaregion vor allem nachts, denn in der Nacht gibt es keine Transpiration über die Blätter. Imago imago images/blickwinkel

Alle elastischen Gewebe in einem Baum zögen sich deshalb tagsüber zusammen. Dieser Unterdruck verhindere die Zell-Ausdehnung und auch die Zellteilung. Und da es in der Nacht keine Transpiration gibt und sich die Zellen dann teilen können, wachsen die Bäume also nachts.

Wenn die Bedingungen tagsüber durch Regen, Nebel, oder eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit gegeben sind, dann wüchsen sie auch tagsüber. Die Bäume wüchsen nachts sehr viel mehr als tagsüber, aber man könne Roman Zweifel zufolge nicht sagen: am Tag wachsen sie gar nicht.

Die Transpiration ist die Verdunstung von Wasser über die Blätter. Regen gelangt in den Boden, Bäume nehmen das Wasser über die Wurzeln auf und geben es wieder über Transpiration über die Blätter ab. Imago imago/UIG

Wie viel ein Baum tatsächlich wächst

Roman Zweifel und sein Team haben herausgefunden, dass ein Baum ein paar Zehntel Millimeter in einer guten Nacht am Radius zunimmt. Je nach Baumart bedeute das im Stundenmittel etwa ein bis fünf Mikrometer pro Stunde.

"Das ist die Geschwindigkeit, in der ein mitteleuropäischer Baum wächst."

Ergebnisse der Studie können auf alle europäischen Baumarten übertragen werden

Roman Zweifel denkt, dass die Ergebnisse auf alle europäischen Baumarten – oder sogar auf die nördlichen Halbkugel – übertragbar seien. Wo es vielleicht ein bisschen anders aussehe, sei in tropischen Gebieten, weil dort eben auch tagsüber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch sei. "Und dementsprechend könnte man sich vorstellen, dass das Wachstum auch ein anderes Muster zeigt, weil eben diese Tag-Nacht Unterschiede in der Luftfeuchte nicht mehr so groß sind", erklärt Zweifel.

In tropischen Gebieten könnte das Wachstum der Bäume ein anderes Muster zeigen, da dort auch tagsüber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Imago imago images/blickwinkel

Klima- und Vegetationsmodelle profitieren von den Resultaten

Die Resultate der Forschenden könnten die heutigen Klima- und Vegetationsmodelle verbessern. Man müsse berücksichtigen, dass die klimatischen Bedingungen für die Kohlenstoff-Fixierung, also die Photosynthese, tagsüber stattfinden – die Bedingungen am Tag seien also auch wichtig. Wenn es aber darum ginge, zu beurteilen, wie viel ein Baum wachse, seien die Bedingungen laut Roman Zweifel noch wichtiger. Vorher habe man ein Wachstum von Bäumen mit Jahren, in einer jährlichen Auflösung untersucht –