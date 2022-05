"Starliner"-Raumschiff wieder sicher auf der Erde gelandet

Am 25. Mai 2022 gelang die erfolgreiche Landung des „Starliner“-Raumschiffs in der Wüste New Mexicos. Das Projekt von Boeing hatte immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.

Die Landung des Starliner-Raumschiffs in der White Sands Missile Range, New Mexico. Pressestelle NASA/Bill Ingalls Testflug zur ISS war erfolgreich Circa vier Stunden nach dem Start von der Internationalen Raumstation landete Boeings "Starliner" am 25. Mai erfolgreich in der Wüste im Westen der Vereinigten Staaten und beendete damit seinen sechstägigen Flug. Mit diesem Flug sollte bewiesen werden, dass der Starliner für den Transport von Astronauten von der ISS und wieder zurück zur Erde geeignet ist. In der Nacht zum 20. Mai um 0:54 Uhr war der neue amerikanische Raumschifftyp "Starliner", welcher von Boeing gebaut wurde, bereits erfolgreich zur ISS gestartet. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Neben dem Starliner haben die USA auch den Crew Dragon zur Verfügung. Dieser wurde von Space X entwickelt und fliegt schon seit zwei Jahren erfolgreich Besatzungen zur ISS. Der dritte Anlauf für den Starliner von Boeing Im vergangenen August stand der Starliner von Boeing schon zum Start bereit. Doch nur drei Stunden vor dem Zünden der Triebwerke musste der bereits laufende Countdown abgebrochen werden. Ventile in der Treibstoffzufuhr hatten sich nicht geöffnet. Für die Boeing-Ingenieure ein völlig überraschendes und rätselhaftes Phänomen. Damit blieb der Starliner am Boden und hatte zum zweiten Mal die ISS nicht erreichen können. Sein Erstflug im Dezember 2019 hatte ihn zwar in eine Umlaufbahn geführt, die ISS aber wegen Softwareproblemen bei der Steuerung nicht erreicht. Bei den letzten Startversuchen des Boeing Starliners gab es Probleme. IMAGO imago images/ZUMA Wire Die Luft Floridas wurde zum Verhängnis Inzwischen ist klar, dass damals das Raumschiff mehrere Wochen und damit zu lange auf dem Startplatz in Florida stand. Die im Sommer schwülfeuchte Luft Floridas kam in Kontakt mit Treibstoff. Das löste einen chemischen Prozess aus, der letztendlich zu korrodierten Aluminium-Ventilen führte. Zehn Monate dauerte es bis man für das Luftfeuchte-Problem eine Lösung fand und der Starliner den nun dritten Anlauf zur ISS erfolgreich absolvieren konnte. An Bord befand sich keine Besatzung – sondern die mit Sensoren bepackte Versuchspuppe "Rosie the Rocketeer". Das Konkurrenzunternehmen Space X plant dagegen bereits seinen fünften Flug mit Besatzung zur ISS. An Bord der Starliner sitzt die Puppe "Rosie". Pressestelle Nasa