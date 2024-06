per Mail teilen

Wie profitiert der FC Bayern von einem 14 Mio. Jahre alten See? wie konnten aus feuerspeienden Lavaströmen Edelsteine wachsen? Und was hat ein Fingernagel mit den Alpengipfeln zu tun?

Der Boden unter unseren Füßen hat die Geschichte im Südwesten über Jahrtausende geprägt. Moderatorin Lena Ganschow und Meteorologe Sven Plöger auf packender Spurensuche durch Regionen, die ganz unterschiedliche geologische, kulturelle und historische Besonderheiten aufweisen.

"Spuren im Stein – Das Nördlinger Ries"

Warum wächst Getreide im Nördlinger Ries besonders gut? Wie profitiert der FC Bayern von einem 14 Mio. Jahre alten See? Was hat der "Schwabenstein" mit der Mondforschung zu tun? [mehr]

"Spuren im Stein – Der Hunsrück"

Wussten Sie, dass der Hunsrück einst von einem Meer bedeckt war, in dem riesige, räuberische Panzerfische lebten? Und wie konnten aus feuerspeienden Lavaströmen Edelsteine wachsen? [mehr]

"Spuren im Stein – Der Kaiserstuhl"

Der Kaiserstuhl ist bekannt für gute Weine und sonniges Wetter. Unter seiner Oberfläche verbirgt sich eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. [mehr]

"Spuren im Stein – Das Allgäu"

Was hat ein Fingernagel mit den Alpengipfeln zu tun? Was macht ein Käseschmierer? Wie wird man Adlerkönig? All das hängt mit der Geologie des Allgäus zusammen. [mehr]

"Spuren im Stein – Die Schwäbischen Alb"

Was haben Millionen Jahre alte Meerestiere damit zu tun, dass die Schwaben so gerne Linsen mit Spätzle essen? Wo heute Schafe auf Wacholderheiden grasen, gingen die ersten Älbler vor 40.000 Jahren auf Mammutjagd. [mehr]

"Spuren im Stein – Der Oberrheingraben"

Warum werden im Oberrheingraben jeden Tag Tonnen von Kies im Rhein versenkt? Kann man mit Rheingold reich werden? Und wie ist der Oberrheingraben überhaupt entstanden? [mehr]

"Spuren im Stein – Das Saarland"

In den Tiefen des Saarlands stecken neben Eisen und Kohle noch weitere Rohstoffe , die die Geschichte dieser Region entscheidend beeinflusst haben. [mehr]

"Spuren im Stein – Die vulkanische Eifel"

Die Eifel ist geprägt durch die Auswirkungen des Vulkanismus. Kurioser Fakt am Rande: Eines der ältesten Küchengeräte ist den Eifelvulkanen zu verdanken.[mehr]