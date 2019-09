Im Tatort sind die Wissenschaftler schon sehr weit. Computerchips werden ins Gehirn transplantiert. Das ist so noch nicht möglich, aber Transhumanisten gibt es wirklich: Sie träumen zum Beispiel von einem Chip in ihrem Kopf.

Das ist auch die Vision des Milliardärs und Tesla-Gründers Elon Musk: Mit seiner Firma Neuralink will er das menschliche Gehirn mit einem Computer verknüpfen. Das soll über Chips gelingen, die Freiwillige sich ins Gehirn pflanzen lassen. Über hauchdünne Elektroden sollen die Chips mit Nervenzellen im Gehirn verbunden werden. Jeder Chip soll dann Signale der Nerven auslesen. Über einen Mini-Sender hinter dem Ohr werden die Signale dann an ein Smartphone oder andere technische Geräte weitergeleitet.

Noch ist ein Mischwesen aus Mensch und Technik nur für Transhumanisten nur ein Traum. Doch Ansätze aus der Wissenschaft gibt es schon. Ein Roboterarm kann zum Beispiel nur mit Gedanken schon gesteuert werden. Allerdings steckt dann kein Chip im Gehirn, sondern Elektroden außen am Kopf. Ein Chip wäre oft noch zu gefährlich. Aber mit der Elektrode funktioniert das auch nicht so gut wie mit einem implantierten Chip.

Elon Musk möchte in Zukunft sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also nicht nur Daten vom Gehirn empfangen, sondern auch Daten in unseren Kopf weiterleiten. So könnten wir Fremdsprachen oder Kampfkünste direkt ins Gehirn laden. Bisher nur ein Traum, das halten namhafte Hirnforscher aber auf lange Sicht nicht für möglich.