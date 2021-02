Muss ich eine PCR nachschalten [...] Oder ich teste in der Schule, dann ist die Person in der Schule, was mach ich dann? Wie lang ist die Quarantäne und so weiter. Das sind Dinge, die glaube ich geklärt sein müssen und wir uns relativ schnell Gedanken machen müssen inwieweit wir das einsetzen können und in welcher Zielpopulation das sozusagen geschehen kann.

Tobias Kurth, Direktor des Instituts für Public Health an der Charité in Berlin