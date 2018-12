Das Umweltbundesamt schätzt, dass insgesamt rund 5000 Tonnen gesundheitsgefährdender Feinstaub zu Neujahr freigesetzt werden. Das ist so viel, wie der komplette Straßenverkehr innerhalb von zwei Monaten verursacht. Silvester beschert uns innerhalb einer Stunde Spitzenwerte: knapp 900 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft in Ravensburg etwa, in Ludwigshafen fast 500, in Mainz und Stuttgart mehr als 350. Erlaubt sind 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Angesichts drohender Fahrverbote in Städten macht es Sinn, auch über ein Feuerwerksverbot nachzudenken. Natürlich geht es anders als beim Verkehr nur um eine einzige Nacht im Jahr. Doch ultrafeine Staubpartikel, die tief in die Lunge, teilweise sogar bis ins Blut gelangen und dadurch Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen begünstigen, sind nur ein Teil des Problems. Dazu kommen Unmengen Müll, die am nächsten Tag überall rumliegen und rund 8000 Verletzte, die unsere Feuerwerksknallerei mit sich bringt.

So spucken Silvester-Raketen weiter Gift in den Himmel und nicht nur Ruß und Schwefel. Wobei der Sulfat-Anteil in der Luft eher abkühlend wirkt und der Ruß bis zum Sonnenaufgang zu Boden gesunken ist und deshalb die Atmosphäre nicht weiter aufheizt. Den Klimawandel beschleunigt die Silvesterknallerei also nicht, sind sich Experten sicher. Die Gefahr für unsere Gesundheit dagegen ist größer.



Immer mehr deutsche Städte verbieten daher zu Silvester das Zünden von Feuerwerk in den Innenstädten oder bestimmten Orten – in Tübingen ist das schon seit Jahren so, gerade kam Hannover hinzu.