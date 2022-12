Glühwein trinken, Pommes essen und Kerzen kaufen - das gehört in der Adventszeit einfach dazu. Doch sind zu lange frittierte Pommes gefährlich?

Damit die Pommes ihren Geschmack bekommen, passiert chemisch so einiges. Am wichtigsten ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Proteine und Zucker reagieren beim Erhitzen miteinander und bilden Röstaromen. Diese Reaktion passiert nicht nur beim Frittieren, sondern auch beim Backen oder Braten. Leider entsteht dabei auch Acrylamid. Dieses steht im Verdacht Krebs zu erzeugen. Bisher ist das aber nur bei Tieren bewiesen.

Besonders viel Acrylamid findet sich in den dunklen, verbrannten Stellen. Acrylamid findet sich aber nicht nur in Pommes, sondern in fast allen Lebensmitteln, die erhitzt werden. Um zu verhindern, dass zu viel Acrylamid in der Lebensmittelherstellung entsteht, hat die EU Richtwerte festgelegt. Deshalb werden die Pommes mittlerweile bei niedrigeren Temperaturen frittiert. Denn je höher die Temperatur, desto mehr Acrylamid entsteht. Solange man die dunklen, verbrannten Stellen weglässt, lassen sich die Pommes auf dem Weihnachtsmarkt getrost genießen.