Wie nachhaltig sind Kerzen?

Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne Kerzen? Auf jeden Fall nicht dasselbe – zumindest, wenn man den pro Kopf Verbrauch im Jahr betrachtet. Mehr als zwei Kilo Wachs verbrennen wir in Deutschland durch Kerzen. Aber, wie nachhaltig ist das eigentlich? Die Antwort ist: Es kommt darauf an, denn Kerze ist nicht gleich Kerze. Es gibt große Unterschiede in der Herstellung – und deshalb auch in Sachen Nachhaltigkeit.

Kerzen aus Paraffin liegen im Nachhaltigkeitsvergleich beispielsweise ganz hinten. Sie werden aus Erdöl hergestellt und haben dadurch eine negative Umweltbilanz. Weil ihre Produktion billig ist, machen sie trotzdem etwa drei Viertel der verkauften Kerzen aus. Etwas besser schneiden Kerzen aus pflanzlichen oder tierischen Fetten, dem Stearin, ab. Das Problem ist: Das Palmöl, das für die Produktion verwendet wird, muss aus Südostasien importiert werden. Umweltschützer kritisieren außerdem, dass zum Anbau des Rohstoffs große Flächen Urwald gerodet werden. Immerhin brennen Kerzen aus Stearin aber länger und geben weniger schädliches Ruß in die Luft ab. Am nachhaltigsten sind, zumindest vermeintlich, Kerzen aus Bienenwachs. Aber auch diese haben einen Haken: Der Großteil des Bienenwachses muss importiert werden, weil zur Herstellung von Kerzen deutlich mehr Wachs benötigt wird, als Bienen produzieren können. Um ein einziges Kilogramm Wachs herzustellen, benötigt ein Bienenvolk ein ganzes Jahr. Dementsprechend sind Bienenwachskerzen aus Deutschland teuer und schwer zu finden. Wer also nachhaltige Kerzen kaufen möchte, sollte sich am besten an den Bio-Imker aus der Region wenden. Man kann Kerzen aber auch leicht selbst herstellen, zum Beispiel, indem man abgebrannte Kerzen recycelt. Dafür reicht es, die alten Kerzenstummel einzuschmelzen und neue, ganz eigene Kerzen daraus zu gießen oder zu ziehen.