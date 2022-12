Wärmt Glühwein wirklich?

per Mail teilen

Wenn es auf dem Weihnachtsmarkt kalt ist, setzen viele Besucher auf heiße Getränke. Die Klassiker Glühwein und Kinderpunsch gehören vielerorts dazu. Aber verbreitet Glühwein nur weihnachtliche Stimmung oder wärmt er auch wirklich?

Dem Namen nach könnte man davon ausgehen, dass es einem durch Glühwein wärmer wird. Betrachtet man, wie sich der Glühwein auf den Körper auswirkt, kühlt der Körper langfristig aber eher aus. Denn wenn es kalt ist, verschließen sich die Blutgefäße in den Armen und Beinen, um als Schutzmechanismus die Wärme im Körperinneren zu halten.

Wird Alkohol zum Beispiel in Form von Glühwein getrunken, verändert er das Kälteempfinden und erweitert die Blutgefäße. Der Zucker im Glühwein trägt dazu bei, dass der Alkohol besonders schnell im Körperkreislauf ankommt. Das Blut aus dem Körperinneren fließt an die Körperoberfläche. Dadurch entsteht ein kurzzeitig wärmendes Gefühl. Denn die Wärme wird über die Haut abgegeben und die Körpertemperatur sinkt. Der eigentliche Schutzmechanismus gegen Kälte wird außer Kraft gesetzt.

Durch Glühwein kommt es einem für einen kurzen Moment wärmer vor. Der Zucker und die Wärme des alkoholischen Getränks beschleunigen dieses Gefühl. Eigentlich ist dies aber ein Trugschluss.

Man kühlt mit Alkohol also eigentlich schneller aus als ohne. Immerhin werden die Hände an der warmen Tasse erwärmt. Wer sich wirklich aufwärmen will, sollte auf Heißgetränke ohne Alkohol setzen.