In vielen Städten wurden dieses Jahr die klassischen Schlittschuhbahnen aus Eis durch eislose Alternativen ersetzt. Doch wie fährt es sich auf einer „Eisbahn“ aus Plastik?

Das Prinzip ähnelt dem einer normalen Eislaufbahn. Wenn die Kufen des Schlittschuhs über das Plastik reiben, entsteht Hitze, die die Oberfläche der Laufbahn zum Schmelzen bringt. Die Kufen gleiten also auf einem dünnen Flüssigkeitsfilm - wie auch bei Laufbahnen aus Eis. Nur besteht die Gleitschicht bei der Plastiklaufbahn aus flüssigem Kunststoffmaterial und nicht aus Wasser.

Welche Unterschiede man zum Fahren auf Eis bemerkt, bleibt eher eine subjektive Wahrnehmung. In Baden-Baden zum Beispiel bemerken viele Besucher keinen großen Unterschied. Dem schweizer Hersteller „Glice“ zufolge sei in den ersten Minuten aber tatsächlich ein Geschwindigkeitsverlust spürbar, allerdings nur in geringem Ausmaß.

Der WWF äußert noch einen anderen Kritikpunkt: Beim Fahren lösen sich kleine Plastikfäden von der Bahn ab, die dann als Mikro- oder Makroplastik die Umwelt verschmutzen. In Zeiten, in denen es aufs Energiesparen ankommt, ist die Eislaufbahn ohne Eis aber zumindest ein guter Anfang. Und auch klimabewusste Menschen bewerten die Plastikbahn positiv, denn wenn weniger Energie aufgewendet werden muss, wird auch weniger CO2 emittiert.