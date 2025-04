Der Science-Fiction-Archäologe: Erich von Däniken wird 90

MoVo.

Erich von Däniken feiert heute (Mo, 14.04.) seinen 90sten Geburtstag. Schriftsteller, Wissenschaftler oder Phantast - die Meinungen über den populärwissenschaftlichen Bestsellerautor gehen auseinander. Mit Büchern wie „Waren die Götter Astronauten?“ oder „Erinnerungen an die Zukunft“ vertrat er die These, dass vor tausenden von Jahren Außerirdische die Erde besucht und den Menschen dabei Sprache und Zivilisation gebracht haben. Belege dafür glaubt er in archäologischen Fundstücken, in Mythologien und Religionen entdeckt zu haben. Und begeisterte damit ein Millionenpublikum. Von der Wissenschaft wurden seine Thesen nie ernst genommen. Frank Wittig aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.