Die Schneeflocken-Fänger vom Südpol

Der Ingenieur Thomas Hoffmann und die Physikerin Helene Hoffmann fangen Schneeflocken und konservieren sie. Ihre Sammlung geht von arktischen bis zu antarktischen Flocken.

Thomas Hoffmann hat einen ungewöhnlichen Zeitvertreib – er tüftelt am Südpol in der Werkstatt der Neumayerstation an einem speziellen Verfahren um Schneeflocken haltbar zu machen. Und seine Mission ist geglückt.

Weltweit sind wir die einzigen, die Schneeflocken in konservierter Form vom arktischen und antarktischen Winter haben. Da gibt es sonst niemanden auf der ganzen Welt.

Schneeflocken Fangen als Hobby

Der Ingenieur hat zusammen mit seiner Partnerin und Wissenschaftlerin Helene Hoffmann auf der Forschungsstation im Eis überwintert – das Material Eis und Schnee kennt sie aus ihrer Forschung gut – doch eine Schneeflocke zu fangen war Neu.

Helene und Thomas Hoffmann bei der Schneekristallkonservierung. Pressestelle Hoffmann 2021-23

Man braucht ja irgendwie ein Hobby da unten. Und was kann man denn mitbringen aus der Antarktis? Pinguine darf man nicht mitbringen. Und was gibt es sonst noch? Ein Haufen Schnee.

Klebstoff-Experimente zum Konservieren

Genügend Zeit und die notwendige Ausrüstung in Form von speziellem Kleber, einer -40 Grad kalten Arbeitsplatte und Plexiglas waren vorhanden, so hatte Thomas Hoffmann kein Problem in der Stationswerkstatt zu experimentieren.

Ich bin dann ein wenig eskaliert, was das Ganze angeht. Hab da verschiedene Klebstoffe angemischt um die Schneeflocken immer feiner abprinten zu können, was echt gut funktioniert mittlerweile. Also es ist schon irgendwie ausgeufert und recht komplex geworden.

Technik des Konservierens

So eine verewigte Schneeflocke ist ca. Streichholzkopf groß und kann sehr unterschiedlich aussehen – exakt identisch sind Schneeflocken nie. Die grundlegende Technik gibt es schon seit den 60er Jahren: spezieller Kleber härtet um die gefrorene Schneeflocke aus, welche ganz langsam verdampft – zurück bleibt ein sichtbarer Abdruck.

Eine Schneeflocke ist in etwa so groß wie ein Streichholzkopf. Jedoch sind die einzelnen Schneeflocken sehr unterschiedlich. Pressestelle Hoffmann 2021-23

Mittlerweile heißt das Projekt Cryosity, auf deutsch eine Mischung aus Eis und Neugierde. Dazu gehört zum Beispiel konserviertes Antarktis-Eis von vor 200.000 Jahren – dargestellt in einer Lichtinstallation mit der man die Mikrostruktur von dem Eis sehen kann.

Brücke zwischen Wissenschaft und Kunst am Südpol

Das Projekt beschreiben die beiden selbst als eine Brücke zwischen den harten Fakten der Klimaforschung und der vergänglichen Schönheit der Natur.

Die Forschenden sehen die Schneeflocken als Symbol für die Vergänglichkeit und Fragilität unseres Planeten. Pressestelle Hoffmann 2021-23

Es gibt zu jeder einzelnen Schneeflocke, die wir haben, einen kompletten Datensatz. Aber damit kann doch kein Mensch was anfangen. Und genau deswegen versuche ich das dann mit Helene zusammen irgendwie bildlich darzustellen. Dass man sich auch ansehen kann, was passiert da eigentlich wirklich? Woher kommen die Daten eigentlich für die Klimaforschung?

Anleitung zum Schneeflocken Konservieren für zu Hause

Wer beim nächsten Schneefall selber einmal eine Schneeflocke konservieren möchte, der nimmt am besten einen Pinsel, damit lässt sich die gefangene Flocke leichter auf ein Glasblättchen bewegen. Es folgt ein Tropfen sehr kalter Sekundenkleber und ein Deckblätchen obendrauf. Nach zwei Tagen Gefrierschrank sollte die Schneeflocke so für immer haltbar bleiben.