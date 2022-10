So funktioniert eine schmutzige Bombe

Russland wirft den Ukrainern vor, dass diese den Einsatz von sogenannten "schmutzigen Bomben" vorbereiten, also den Einsatz von atomar verseuchten Bomben.

„Schmutzig“ nennen die Militärs diese Art von Bomben, um sie von den klassischen Atomwaffen abzugrenzen, von den vielen Tausend Kernsprengköpfen, die offizielle - und nicht-offizielle - Atommächte in Bunkern, Raketensilos oder auf U-Booten für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall bereithalten.

Schmutzige Bomben sind relativ einfach zu bauen

Für den Bau einer "schmutzigen Bombe" braucht man im Grunde nicht viel. Modell einer Kofferbombe basierend auf Nuklearwaffen des KGB. IMAGO imago/UPI Photo

Hauptziel schmutziger Bomben: Panik und Angst stiften

Die Menge des freigesetzten radioaktiven Materials kann zwar zur konkreten Gefährdung der betroffenen Menschen führen, ist dann aber nicht unbedingt tödlich. Solche Waffen lösen also keine nukleare Kettenreaktion mit den bekannten verheerenden Wirkungen aus, aber die nähere Umgebung wird nuklear kontaminiert. Das Hauptziel schmutziger Bomben ist daher weniger die Zerstörung des gewählten Zieles, sondern es geht vor allem darum, Panik, Verwirrung und Angst zu stiften.

Hauptziel von schmutzigen Bomben ist es, Angst und Panik zu verbreiten. IMAGO IMAGO/Addictive Stock

Radioaktive Verseuchung als sichtbare Gefahr

Bei einem terroristischen Anschlag oder auch in einem Krieg, soll der Einsatz dieser Waffe dazu führen, den Gegner vor allem psychologisch zu lähmen, seine gesellschaftlichen oder militärischen Kapazitäten zu überfordern. Denn wenn umfangreiche Strahlenschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, die die Gefahr einer „radioaktiven Verseuchung“ für alle sichtbar machen, dann hätte ein Angreifer sein Ziel erreicht, ungeachtet der realen Explosionsschäden.

Radioaktive Quellen sind leicht zugänglich

Schmutzige Bomben sind viel einfacher und billiger zu bauen als ein nuklearer Sprengsatz. Sie müssen auch nicht mit Raketen oder Flugzeugen in ein Ziel transportiert werden, sondern könnten in Sporttaschen in U-Bahnstationen, Autos am Straßenrand oder Paketen in Einkaufszentren explodieren. Das macht sie so gefährlich. Das für die Bombe verwendete Material kann dabei aus relativ leicht zugänglichen radioaktiven Quellen stammen, etwa aus der Medizin und Industrie oder Forschungseinrichtungen.

In Katastrophenschutzübungen wird mitunter auch die Bedrohung durch schmutzige Bomben simuliert. IMAGO imago/Rupert Oberhäuser

Gefahr der Eskalation bleibt

Und wenn Staaten sich zum Einsatz einer solchen Waffe entscheiden, ist es für sie noch einfacher, völlig unüberwacht an radioaktives Material zu kommen. Bei aller Gefährlichkeit für Mensch und Umwelt können schmutzige Bomben die Horrorszenarien einer atomaren Verwüstung nicht Realität werden lassen. Wenn sie aber in einem Krieg zum Einsatz kämen, könnte das eine politisch-militärische Eskalationsspirale weiterdrehen und dann wäre die Anwendung noch gefährlicherer Kernwaffen möglicherweise "nur" der nächste Schritt.