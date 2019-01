Viele Frauen erleiden in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft eine Fehlgeburt; die meisten bringen in den nächsten Jahren dann aber doch ein gesundes Kind zur Welt. Bei einigen Paaren aber folgt Fehlgeburt auf Fehlgeburt. Die medizinische Suche nach den Ursachen zielte bisher auf die Frauen. Nun gibt es neue Belege, dass auch die Spermienqualität der Männer bei Fehlgeburten eine Rolle spielt.

Forscher am Imperial College London haben dazu rund 110 Männer genau untersucht: bei 50 Probanden hatten die Partnerinnen mindestens drei frühe Fehlgeburten erlitten; bei den Frauen der übrigen Männer gab es keine Komplikationen während der Schwangerschaft. Das eindeutige Ergebnis:

Bei den Männern aus der Fehlgeburten-Gruppe fanden sich doppelt so oft Defekte im Erbgut der Samenzellen; außerdem waren ihre Spermien häufiger missgebildet und insgesamt weniger beweglich.

Besonders auffallend war die erhöhte Zahl von Sauerstoffradikalen: viermal so viele entdeckten die Forscher in der Samenflüssigkeit dieser Probanden. Eigentlich sollen Sauerstoffradikale – die Forscher sprechen von ROS – die Spermien vor Infektionen und Bakterien schützen. In größeren Mengen können sie die Zellen aber massiv schädigen – das könnte die gehäuften Fehler im Erbgut der Samenzellen erklären.