Saskia Nakari: Mobbing und sexualisierte Gewalt im Klassenchat

Hinschauen statt wegschauen – das fordert Saskia Nakari von Eltern und Lehrkräften angesichts dessen, was sich in Klassenchats oft abspielt. Es geht Lehrkräfte sehr wohl etwas an, was in der Klassen-Whatsapp-Gruppe passiert.

Was Eltern und Lehrkräfte tun können, um Kinder zu sensibilisieren, und was davon auf den Lehrplan sollte – darüber hat Saskia Nakari mit Bob Blume im März 2025 auf dem SWR Podcastfestival in Mannheim gesprochen.

Saskia Nakari

Die Pädagogin ist medienpädagogische Referentin am Stadtmedienzentrum Stuttgart und am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg.

Links

DAK Studie | https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-studie-mediensucht-2024_91442

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg | https://www.lmz-bw.de/

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg | https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite

Digitale Helden | https://digitale-helden.de/

Klicksafe | https://www.klicksafe.de/

Law4School | https://law4school.de/

Schau hin | https://www.schau-hin.info/

Medien Kindersicher | https://www.medien-kindersicher.de/startseite

School Crime | https://www.lmz-bw.de/schoolcrime

