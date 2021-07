per Mail teilen

Um das Original zu schützen und für die Nachwelt zu bewahren, ist das naturgetreue Abbild des Eckelsheimer Brandungskliffs entstanden. Die Rekonstruktion der uralten Küste ist nun beendet.

Einmaliges geologisches Denkmal

Das Eckelsheimer Brandungskliff ist ein eindrucksvolles Relikt aus der Zeit von vor circa 30 Millionen Jahren. Es wurde in den 1990er Jahren in Rheinhessen entdeckt und gilt europaweit als eines der bedeutendsten geologischen Funde der letzten Jahrzehnte. Im Original ist die alte, tropische Meeresküste nicht mehr präsentierfähig und erlebbar. Deshalb wurde es im Maßstab 1:1 rekonstruiert.

Die Rettung des Funds

Die massiven Felsen hatten Risse und Spalten, Vertiefungen und Wölbungen. Immer wieder schlugen Wellen an die Küste, weshalb diese Formen entstanden.

Das echte Eckelsheimer Kliff mit seinen Wölbungen und Rissen, welches durch die Brandung des Urmeeres entstanden ist. SWR

Die Kopie des Eckelsheimer Kliffs ist schon eine einzigartige Arbeit, die auch so, aus meinem Berufsleben, nur einmal vorkommt und auch in der Museumslandschaft einmalig ist.

Weil das Gestein immer mehr verwitterte und das Gelände als Abraumhalde gebraucht wurde, wurde das Kliff repliziert, also originalgetreu nachgebildet. Dazu trugen die Restaurator*innen Silikon auf dem Gestein auf und versahen es mit einer Stützkonstruktion. Die einzelnen Silikonformen bildeten die Oberfläche originalgetreu ab. In monatelanger Arbeit entstand so ein 180 Quadratmeter großes, dreidimensionales Puzzle, welches dann später als Gussform für das Modell diente.

Diese Arbeit ist nun in den allerletzten Zügen. Hochauflösende Fotos dienen als Vorlage, um die richtige Farbwahl zu treffen – denn nur dann entspricht die Kliff-Kopie wirklich dem Original, mit allen Spalten und Wölbungen.

Für das Modell wurde das Kliff mit Hilfe von Silikon abgeformt SWR

Reproduktion für Gesellschaft und Wissenschaft

Für die Region bietet die geologische Formation viele Informationen über Klima oder Meeresströmungen vor langer Zeit. Das macht sie so einzigartig.

(...) Von daher haben wir uns dann entschlossen, eben den entsprechenden Aufwand zu treiben, das Kliff abzuformen und eine möglichst originalgetreue Reproduktion für die Öffentlichkeit, aber auch für die Wissenschaft herzustellen.

Ende Juli wird die Kopie des Eckelsheimer Kliffs, die in transportablen Einheiten bereitliegt, eine ehemalige Supermarkt-Halle in Flonheim verlassen und zunächst eingelagert. Anschließend soll es in einer geplanten Ausstellungshalle für Touristen zu besichtigen sein und steht der Forschung weiter zur Verfügung.