In Deutschland überleben weniger als zehn Prozent der Personen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. Im internationalen Vergleich ein schlechter Wert. Das liegt vor allem an der schlechten Ersthelfer-Kultur hierzulande. Aber auch die Notfallmedizin will hier besser werden. Dazu hat Dr. Michael Preusch an der Uniklinik in Heidelberg ein Reanimationsregister eingerichtet, um medizinische Daten rund um den Notfall zu sammeln und systematisch auszuwerten.