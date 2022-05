"Starliner"-Raumschiff soll endlich zur ISS starten

per Mail teilen

In der Nacht zum 20. Mai 2022 soll das „Starliner“-Raumschiff von Boeing zur ISS aufbrechen. Das Projekt wurde schon mehr als zwei Jahre verschoben, da Boeing immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hatte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 0:54 ist der Start des neuen amerikanischen Raumschifftypen "Starliner", welcher von Boeing gebaut wurde, angesetzt. Der Start erfolgt vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Neben dem Starliner haben die USA auch den Crew Dragon zur Verfügung. Dieser wurde von Space X entwickelt und fliegt schon seit zwei Jahren erfolgreich Besatzung zur ISS.

Der dritte Anlauf für den Starliner von Boeing

Im vergangenen August stand der Starliner von Boeing schon zum Start bereit. Doch nur drei Stunden vor dem Zünden der Triebwerke musste der bereits laufende Countdown abgebrochen werden. Ventile in der Treibstoffzufuhr hatten sich nicht geöffnet. Für die Boeing-Leute ein völlig überraschendes und rätselhaftes Phänomen. Damit blieb der Starliner am Boden und hatte zum zweiten Mal die ISS nicht erreichen können. Sein Erstflug im Dezember 2019 hatte ihn zwar in eine Umlaufbahn geführt, die ISS aber wegen Softwareproblemen bei der Steuerung nicht erreicht.

Bei den letzten Startversuchen des Boeing Starliners gab es Probleme. imago images imago images/ZUMA Wire

Die Luft Floridas wurde zum Verhängnis

Inzwischen ist klar, dass damals das Raumschiff mehrere Wochen und damit zu lange auf dem auf dem Startplatz in Florida stand. Die Sommer schwülfeuchte Luft Floridas kam in Kontakt mit Treibstoff und das startete einen chemischen Prozess, an dessen Ende verrostete Aluminium-Ventile standen. Nichts ging mehr.

Zehn lange Monate dauerte es, für das Luftfeuchte-Problem eine Lösung zu finden und nun steht der Starliner für seinen dritten Anlauf zur ISS auf dem Startplatz. An Bord befindet sich keine Besatzung, aber die mit Sensoren bepackte Versuchspuppe Rosi. Das Konkurrenzunternehmen Space X plant dagegen bereits seinen fünften Flug mit Besatzung zur ISS.

An Bord der Starliner sitzt die Puppe "Rosie". Pressestelle Nasa

NASA hält an russischen Kosmonauten fest

Trotz der Sanktionen gegen Russland hält die NASA noch an ihrem Plan fest, bei dieser Crew-5 Mission auch einen russischen Kosmonauten oder eine Kosmonautin an Bord des amerikanischen Crew Dragon Raumschiffs zu haben. Man sei darüber noch in guten Gesprächen mit der russischen Seite, heißt es von Seiten des NASA-ISS-Managements.

Die NASA möchte unbedingt, dass Russen auf amerikanischen und Amerikaner auf russischen Raumschiffen die ISS erreichen können. So soll auch bei einem technisch bedingten Ausfall amerikanischer Raumschiffe der Zugang der USA zur ISS sichergestellt werden.

Und der jetzt auf dem Startplatz stehende Starliner ist genau das Beispiel dafür, wie schnell ein Raumschiff ein Problem bekommen kann – beispielsweise, wenn ein kleines, aber entscheidendes Bauteil in der feuchten Luft Floridas zu rosten beginnt.