Von Säugetieren wie Ratten, Schweinen und Schimpansen ist bekannt, dass sie die Gefühle ihrer Artgenossen übernehmen können. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen tatsächlich "Gefühlsansteckung". Diese Fähigkeit, Gefühle von Artgenossen zu übernehmen und sich in andere Individuen hineinzuversetzen - also Empathie zu empfinden - erleichtert das Leben in sozialen Gruppen. Jetzt ist klar: Auch Raben können sich gegenseitig mit ihren Gefühlen anstecken.