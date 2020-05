Psychotherapie braucht Kontakt, doch der wird während der Corona-Krise beschränkt. Damit nicht zu viele Therapien ausfallen, sind Sonderlösungen nötig.

Psychotherapie während der Coronakrise geht nur mit Sonderlösungen Psychotherapie braucht Kontakt, doch der wird während der Corona-Krise beschränkt. Damit nicht zu viele Therapien ausfallen, sind Sonderlösungen nötig.

Nur wenige der psychisch Erkrankten suchen professionelle Hilfe

In Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft

für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) jedes Jahr fast 18 Millionen Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen. Die häufigsten sind Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen.

Nur etwa ein Fünftel der Betroffenen sucht sich tatsächlich Hilfe bei Ärzten oder Therapeuten. Trotzdem ist es schwierig, einen Therapieplatz zu finden – egal ob stationär oder ambulant. Wer nicht akut selbst- oder fremdgefährdend ist, wartet oft monatelang auf den Therapiebeginn.

Hier finden Betroffene Unterstützung

Als Reaktion auf die psychische Belastung durch die Corona-Krise haben übrigens sowohl einzelne Krankenhäuser als auch zentrale Stellen wie das Land Baden-Württemberg zusätzliche telefonische Seelsorge-Angebote eingerichtet. Mehr Informationen gibt es hier.

Psychotherapie unter erschwerten Bedingungen

Wegen des Coronavirus treffen sich Patient und Therapeut in der Klinik für Psychotherapeutische Medizin in Karlsruhe nur noch mit Mundschutz. Dass die stationäre Behandlung weiterhin stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich wollte man die psychotherapeutische Station vorübergehend für Corona-Notfälle nutzen. Von dieser Idee mussten der Klinikdirektor Michael Berner und sein Team jedoch abrücken.

“Tatsächlich war es so, dass wir nur rund die Hälfte der Patienten überhaupt abbestellen konnten, weil der Bedarf so groß war an Menschen, die wirklich gequält sind von ihren Störungen, dass wir unseren psychotherapeutischen Bereich überhaupt nicht schließen konnten. Und im Moment ist sogar wieder eine deutlich verstärkte Nachfrage in den letzten Tagen zu merken.” Prof. Dr. Michael Berner, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Karlsruhe

Gerade in Zeiten von Corona brauchen Menschen psychotherapeutische Hilfe, sagt Prof. Dr. Michael Berner, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Karlsruhe. SWR SWR / Lena Wiegand-Steinmetz

Therapieplätze sind jetzt noch knapper

Gerade werden vor allem bei älteren Patienten Therapien verschoben: Angehörige der Corona-Risikogruppe sollen erst einmal nicht in die Praxis kommen. Akute Notfälle werden zwar behandelt, für alle anderen ist es derzeit aber noch schwerer als sonst, einen Therapieplatz zu finden.

Videochats und Telefonate – die der Fortführung der Therapie trotz Kontaktbeschränkungen dienen können – werden von einigen, längst aber nicht von allen Therapeuten genutzt.

Kleinere Gruppen, Mundschutz und Abstand halten, gilt in Zeiten von Corona auch für die psychotherapeutische Behandlung. SWR SWR / Lena Wigand-Steinmetz

Coronakrise große Belastung für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Experten gehen davon aus, dass die Coronakrise gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders hart trifft. Um sicher sagen zu können, dass durch die Krise die Anzahl der Suizid-Versuche um den Wert X gestiegen ist, ist es derzeit noch etwas zu früh. Erste Untersuchungen in anderen Ländern wie Schottland und Frankreich geben aber bereits erste Hinweise darauf, dass ein Lockdown die psychische Gesundheit in der Bevölkerung verschlechtert.

“Manche Menschen haben beispielsweise so starke Ängste, dass die seit Wochen oder Monaten gar nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, dass sie überhaupt nicht mehr einkaufen können.“ Prof. Dr. Michael Berner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Persönlicher Kontakt ist wichtig

Psychische Erkrankungen werden häufig mit psychotherapeutischen Gesprächen – teils auch in Kombination mit einer Medikation – behandelt. Doch Psychotherapie basiert stark auf persönlichem Kontakt. Nicht nur das Gesagte, auch die Körpersprache sind für einen Therapeuten wichtig. Und die Praxis stellt für die Patienten oft einen geschützten Raum dar, in dem es ihnen leichter fällt, über ihre Probleme zu sprechen. Doch durch die Coronakrise muss persönlicher Kontakt reduziert werden.

Auch Ausflüge nach draußen sind für stationäre Patienten derzeit tabu. Das betrifft auch spezielle Therapieformen: Expositionen – also eine begleitete Konfrontation der Patienten mit für sie schwierigen Situationen – sind zur Zeit kaum möglich.

Psychotherapeutische Gruppenarbeit findet während der Coronakrise nur in kleineren Gruppen unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. SWR SWR / Lena Wigand-Steinmetz

Einen Vorteil gibt es aber auch: Die verbliebenen Patienten werden in kleineren Gruppen intensiver betreut. Wie wichtig persönlicher Kontakt ist, weiß auch Uwe Hauck. Er leidet selbst an Depressionen und war deswegen in psychiatrischer Behandlung. Als bloggender Aktivist kämpft er jetzt gegen das Stigma "psychische Krankheit" und für eine bessere Suizidprävention.

“Wo ich es am meisten gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man eben diese persönliche Ansprache hat, das war am Anfang in den Kliniken, wo ich dann schon noch natürlich mit Suizidgedanken gespielt habe und da kam dann immer der Pfleger jede Viertelstunde und fragte: Und, Suizidgedanken? Und ich natürlich immer: Nein!



Und ich habe später dann mal gefragt: Habt ihr mir das wirklich geglaubt? Nö. Wir haben eher darauf geguckt, wie du dich verhältst. Man kann dann halt eben eher sehen: Öffnet sich die Person, geht die auf einen zu, reagiert die mit Interaktion? Und das ist halt eben was, was man eben besser persönlich sieht als über ein Video.” Uwe Hauck, Autor, Schwäbisch-Hall

Uwe Hauck war selbst in psychotherapeutischer Behandlung und ist jetzt als Blogger aktiv, um Menschen beim Weg aus der Krise zu unterstützen. SWR SWR / Lena Wiegand-Steinmetz

Digitale und analoge Hilfsmittel

Während der Corona-Krise müssen Therapeuten in der Ambulanz aber genau darauf zurückgreifen: Viele setzen derzeit auf digitale Hilfsmittel, um direkte Begegnungen zu reduzieren. Auch Professor Berner hat einige ambulante Patienten. Insbesondere mit den Älteren steht er zurzeit telefonisch in Kontakt – also ohne Video.

Psychotherapeuten können mit ihren Patienten die Coronakrise so zumindest überbrücken. Das ist wichtig, denn Isolation, gesundheitliche Ängste und finanzielle Unsicherheit können viele psychische Störungen verstärken oder auslösen. In Karlsruhe stellt man aber fest, dass viele Menschen, die Behandlung bräuchten, sich gerade jetzt nicht melden, weil sie zusätzlich verunsichert sind.

“Ich möchte jedem Patienten, der das Gefühl hat, er schafft es psychisch nicht mehr, wirklich ganz dringend nahelegen: Holen Sie sich Hilfe, sprechen Sie mit den Ärzten. Gehen Sie in die Krisen-Ambulanzen. Wir sind im Prinzip für Sie da. Nehmen Sie die Hilfe in Anspruch und kein Problem ist unlösbar.“ Prof. Dr. Michael Berner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Prof. Dr. Michael Berner von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Karlsruhe betreut momentan viele seiner Patientinnen und Patienten per Telefon. SWR SWR / Lena Wigand-Steinmetz