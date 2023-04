Zoonomia: Größte Katalogisierung von Säugetierarten

Zoonomia – das klingt wie ein Disney-Animationsfilm, ist aber der Name eines enormen wissenschaftlichen Projekts, das die Erbinformation von 240 Säugetierarten katalogisiert. Die Daten über Millionen von Jahren ermöglichen nicht nur neue Erkenntnisse über die Evolution, sondern könnten auch der modernen Medizin helfen.

Säugetiere gehören zu den vielfältigsten Gruppen im Tierreich. Manch eine asiatische Fledermausart bringt nur zwei Gramm auf die Waage und fliegt durch die Lüfte, während anderenorts tonnenschwere Blauwale die Weltmeere durchkreuzen.

„Zoonomia“ ist ein Projekt, das diese Vielfalt abbilden soll. Genauer auf der Ebene des Genoms, das die Summe sämtlicher Erbinformation eines Lebewesens darstellt. Fast jede einzelne unserer Körperzellen trägt dieses Genom in ihrem Kern.

Mit 240 Säugetierarten das größte derartige Projekt

Neben dem enormen Datensatz erschienen im Rahmen des Projekts zudem elf neue Studien in einer Sonderausgabe der Fachzeitschrift Science. Jede beschäftigt sich mit einem anderen Thema – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Fragen, die sich mit den Zoonomia-Daten beantworten lassen.

Elinor Karlsson leitet die Forschungsgruppe Wirbeltier-Genomik am Broad Institute of MIT and Harvard und hat von Anfang an dem Projekt mitgearbeitet:

“Wir haben 240 Säugetierarten in unserer Analyse. Das sind zwar nur 4 Prozent aller Säugetierarten, aber es ist das größte derartige Projekt, das je gemacht wurde, und wir haben viele der verschiedenen Zweige innerhalb der Säugetierlinie [abgebildet]. Ich glaube, etwa 80 Prozent der Säugerfamilien sind in unserer Analyse vertreten, darunter einige wirklich merkwürdig aussehende Säugetiere.“

Damit meint Karlsson Tiere wie das Hirschferkel, das tatsächlich aussieht wie eine zu klein geratene Version von Bambi.

Zu den im Katalog des Projektes vertretenen Säugetiertarten gehört auch das Hirschferkel, das in den Tropen Asiens und Afrikas heimisch ist. IMAGO Westend61

Nur ein kleiner Teil des menschlichen Genoms enthält die Baupläne für Proteine

Würde man die gesamte Länge des menschlichen Genoms in Büchern abdrucken, käme man auf ganze 130 Bände. Doch nicht alles davon hat auch eine Funktion. Nur etwa 1 Prozent des Genoms kodiert für Proteine – also für die Eiweiße, die unser Körper zum Leben benötigt.

Andere Bereiche sind dafür zuständig, dass nur die Proteine produziert werden, die eine Zelle tatsächlich braucht, sie regulieren unseren Stoffwechsel. Doch diese Bereiche zu finden ist schwierig, erklärt Karlssons Kollegin Kerstin Lindblad-Toh, die das Projekt ins Leben gerufen hat:

„Früher versuchten Wissenschaftler, die Funktion des Genoms zu verstehen, indem sie nach der Genexpression schauten, oder sich bestimmte Zelltypen zu bestimmten Zeitpunkten anschauten. Aber was fehlt sind Bereiche, die beispielsweise in der Entwicklung aktiv sind oder in Zelltypen, die noch nicht untersucht wurden."

Mit ihren Daten haben sie über 400.000 bisher unbekannte Elemente gefunden, die sie Einhörner nennen, weil sie neu und einzigartig sind, erklärt Lindblad-Toh. Doch wie kommt man an diese Daten und warum braucht es dafür die Genome von 240 verschiedenen Säugetierarten?

Das Genom ist die Gesamtheit der Erbinformationen. Bei Säugetieren werden diese Informationen in Form von DNA in den Körperzellen gespeichert. IMAGO Science Photo Library

Evolution in verschiedene Richtungen erzeugte Erbgut-Vielfalt

Auch wenn Säugetiere heutzutage in ihrem Aussehen kaum vielfältiger sein könnten, haben sie sich dennoch alle aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelt – so die Evolutionstheorie. Erst durch Mutationen über Jahrmillionen hinweg hat sich das Erbgut so weit verändert, dass völlig neue Eigenschaften entstanden sind.

Diese Vielfalt im Erbgut wurde für Zoonomia ausgelesen, dabei galt: je mehr Säugetierarten, desto besser. Heutzutage ist das ohne viel Aufwand möglich. Die Proben für das Projekt kommen aus Zoos, von ausgestopften Tieren und von einer Sammlung gefrorener Gewebeproben in San Diego. Weitere Proben wurden in freier Wildbahn gesammelt. Auch ein menschliches Genom ist Teil der Sammlung.

Neue Software löste früheres Problem

Die enormen Datenmengen wurden schließlich miteinander abgeglichen, um übereinstimmende Bereiche zu finden. Ausschlaggebend war dabei eine neue Software, denn in bisherigen Projekten zur Katalogisierung von Säugetiergenomen gab es eine große Schwierigkeit:

“Früher haben wir für den Abgleich ein Referenzgenom benutzt, meistens das des Menschen, und alle anderen Genome damit verglichen. Das Problem ist jedoch: Wenn im menschlichen Genom etwas fehlt, dann finden wir keine Übereinstimmung.“

Die neue Software ermöglicht es, aus allen Genomen eine Art gemeinsamen Stammbaum zu rekonstruieren – auch, wenn einzelne Abschnitte im Laufe der Evolution verloren gegangen sind. So lässt sich schließlich sagen, welche Teile des Erbguts so lebenswichtig sind, dass sie sich im Laufe der Evolution kaum verändert haben. Daneben wird ersichtlich, welche Teile eine Art, wie den Menschen, einzigartig machen.

Für das Projekt Zoonomia haben die Forschenden eine große Menge von Säugetiergenomen miteinander abgeglichen. Dabei konnte mithilfe einer Software trotz Lücken ein gemeinsamer Stammbaum konstruiert werden. IMAGO Zoonar

Erste Studien zeigen das Potenzial der Daten

Eine der elf Studien, die mit dem Datensatz in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, befasst sich mit dem Genom des Schlittenhundes Balto, der vor über 100 Jahren die Kälte Alaskas überlebte.

„Wir konnten sehen, dass Balto nicht nur weniger Zeichen für Inzucht aufweist als heutige Zuchtlinien – er hatte auch weniger Veränderungen in seinem Genom, die seine Gesundheit beeinträchtigen könnten. Er war also gesünder, was als Schlittenhund in Alaska von Vorteil war, und manche Veränderungen machten ihn vielleicht sogar anpassungsfähiger. Er war wohl besser für seinen Job geeignet als manche Hunde das heutzutage wären.“

2.2.1925: Der Schlittenhund Balto rettet Menschen in Alaska

Eine andere Studie analysierte, welche Tierarten besonders vom Aussterben bedroht sein könnten. Zum Beispiel das Hirschferkel, aber auch Orcas. Sie unterscheiden sich von anderen Säugetierarten dadurch, dass ihr Erbgut weniger Variation aufweist. Weniger Variation bedeutet letztlich eine geringere Anpassungsfähigkeit.

Auch die moderne Medizin kann von den neuen Erkenntnissen profitieren

Außerdem bringt Zoonomia neue Erkenntnisse über die Herkunft spezieller Eigenschaften, die nur wenige Arten haben. Dazu zählt die Fähigkeit, Winterschlaf zu halten oder ein besonders ausgeprägter Geruchssinn.

Und auch über menschliche Krankheiten wie Diabetes und Krebs erhoffen sich die beiden Forscherinnen Karlsson und Lindblad-Toh neue Erkenntnisse. Bisher ließ sich nämlich nur mühsam herausfinden, welche Veränderungen im Erbgut für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich sind.

“Die meisten Abschnitte kodieren nicht für Proteine und ihre Funktion kann deswegen nicht so leicht entschlüsselt werden. Und in jedem Abschnitt gibt es Dutzende Mutationen, die möglicherweise die Krankheit auslösen könnten. Aber wenn wir uns die Genomdaten anschauen, dann können wir die Zahl der Kandidaten um etwa das Zehnfache reduzieren.“

Auch die moderne Medizin kann also von den Daten aus Millionen von Jahren der Evolution profitieren. Was uns Zoonomia noch alles lehren kann, das wird die Zukunft zeigen.