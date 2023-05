per Mail teilen

Künstliche Intelligenz kann das Risikoverhalten beeinflussen - unabhängig davon, ob die KI tatsächlich zum Einsatz kommt. Diesen Placebo-Effekt zeigt eine neue Studie.

An Technologien, die unsere menschlichen Fähigkeiten verbessern sollen, werden hohe Erwartungen gestellt. Das liegt auch am aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz. Dadurch werden die Erwartungen jedoch manchmal auch überhöht, das Können einer KI überschätzt.

Ein internationales Forschungsteam hat nun herausgefunden, dass die Risikobereitschaft deutlich steigt, sobald man glaubt, von einer künstlichen Intelligenz unterstützt zu werden. Die Probandinnen und Probanden waren schneller bereit, ein Risiko einzugehen. Und das unabhängig davon, ob die KI tatsächlich zum Einsatz kam. In der Studie reichte es aus, zu erwarten, dass die KI unterstützt - ein klassischer Placebo-Effekt.

Scheinbare Unterstützung durch KI erhöhte Risikobereitschaft

Die Forschenden von der LMU München, der HU Berlin und der finnischen Aalto University haben den Placebo-Effekt untersucht, indem sie einer Gruppe von Menschen zugesichert haben, eine Künstliche Intelligenz würde sie bei einem virtuellen Kartenspiel unterstützen.

Die scheinbare Unterstützung bestand aus einer Gehirn-Computer-Schnittstelle, die angeblich so koordiniert war, dass sie nicht hörbare Geräusche abspielt, welche die kognitiven Funktionen der einzelnen Spielenden steigern sollten. Tatsächlich wurden keine Geräusche abgespielt - es gab also keine Unterstützung durch eine Künstliche Intelligenz. Trotzdem zeigten die Spielenden eine deutlich höhere Risikobereitschaft, sobald sie glaubten, von der KI zu profitieren.

Die Verbesserung menschlicher Fähigkeiten durch Technologien wird als "Human Augmentation“ bezeichnet. Das können beispielsweise Exoskelette, aber auch Augmented-Reality-Brillen sein. IMAGO Mario Aurich

Das Problem: Der Placebo-Effekt durch die KI

Die Autoren der Studie begründen die erhöhte Risikobereitschaft durch den Placebo-Effekt der KI. Er ist in ähnlicher Form wie ein Placebo-Effekt bei Medikamenten nachweisbar. Doch dieser Effekt kann auch negative Folgen haben: Eine erhöhte Risikobereitschaft könnte Menschen dazu bringen, sich in Gefahr zu begeben. Zum Beispiel wenn jemand glaubt, durch Künstliche Intelligenz in riskanten Aktiengeschäften unterstützt zu werden und damit Erfolg zu haben - sich dann aber völlig verschuldet.

Was ist der Placebo-Effekt? Medikamente ohne richtigen Wirkstoff werden "Placebo" oder "Scheinmedikament" genannt. Sie kommen zum Beispiel in Medikamentenstudien zum Einsatz, um zu überprüfen, wie ein neues Arzneimittel wirkt. Einige der Teilnehmenden erhalten das richtige Medikament, die anderen das Placebo - anschließend werden die Reaktionen der Gruppen miteinander verglichen. Der sogenannte "Placebo-Effekt" besteht dann darin, dass auch Teile der Placebo-Gruppe von positiven Effekten berichten, obwohl das verabreichte Präparat wirkstofffrei ist. Das beruht auf zwei psychischen Mechanismen:

Eine positive Erwartungshaltung gegenüber dem Medikament.

Gute Erfahrungen, die bisher mit Medikamenten gemacht wurden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten in Studien auch schon feststellen, dass Placebos genauso wie oder in bestimmten Fällen sogar besser wirken als das zu testende Medikament. Beispielsweise bei der Therapie von Reizdarmsymptomen, der Depression und anderen psychiatrischen Krankheiten kann der Anteil der Placebo-Wirkung bei 60 bis 70 Prozent liegen. Alles, was die Patientinnen und Patienten dafür tun müssen, ist, das Placebo regelmäßig und voller Vertrauen einzunehmen. Mehr dazu hier.

Albrecht Schmidt, Informatikprofessor an der Uni München und Co-Autor der Studie, sagt, in Zukunft sollten solche möglichen Placebo-Effekte eingepreist werden. Gerade beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die eingesetzt wird, um menschliche Fähigkeiten zu verbessern, sei mit diesen Placebo-Effekten zu rechnen. Was wiederum Entscheidungen beeinflussen kann - vor allem wenn Menschen unsicher sind.

Denkt man dieses Szenario weiter, kann das auch für die Gesamtgesellschaft zu Sicherheitslücken und anderen kritischen Entwicklungen führen. Deshalb fordern die Forschenden, dass die KI-Forschung - ähnlich wie in den Bereichen Psychologie und Medizin - in Zukunft eine Placebokontrolle durchführen soll.