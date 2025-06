Bakteriophagen: Viren gegen Krebs und resistente Keime

Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien gezielt angreifen. Als Mittel gegen resistente Keime werden sie auf dem internationalen Kongress zur Phagentherapie in Berlin diskutiert.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Antibiotika-resistente Bakterien unter die zehn gefährlichsten Bedrohungen für die globale Gesundheit ein. Da Antibiotika oft sinnlos eingesetzt werden, steigt die Zahl resistenter Keime stetig an. Die medizinische Forschung forscht deshalb verstärkt an Bakteriophagen - Viren, die ausschließlich und effektiv Bakterien bekämpfen. Wie vielfältig ihr Einsatz sein kann, zeigt der internationale Kongress zur Phagentherapie vom 10. bis zum 11. Juni in Berlin

Bakteriophagen als innovative Therapie bei Krebs

Mit winzigen Viren eine Waffe gegen Krebs schmieden, die gesunde Zellen völlig unbehelligt lässt: Das ist das Ziel einer Arbeitsgruppe von Pharmazeuten und Molekularbiologen an der Universität von Bologna. Das Rohmaterial dafür bilden Bakteriophagen. Das sind Viren, die von Natur aus jeweils nur eine einzige Bakterienart befallen. Für gesunde Zellen und gute Bakterien sind die Phagen völlig ungefährlich.

Außerdem sind sie mit Gentechnik leicht zu bearbeiten. So können sie mit Schlüsselmolekülen ausgestattet werden, die sie gezielt an Krebszellen andocken lassen. Dann greifen sie die Krebszellen an – und zwar ganz ohne Gift. Wie das funktioniert, erklärt Alberto Danielli, Professor für Pharmazie und Biotechnologie an der Universität Bologna:

"Wir beladen oder bewaffnen die Phagen (…) mit Molekülen, die mit Licht aktiviert werden können oder mit Ultraschall, der tiefer in den Körper eindringt."

Die Moleküle, von denen hunderte auf der Phagenoberfläche platziert werden können, erzeugen, wenn sie mit Ultraschall angeregt werden, Sauerstoffradikale. Diese aggressiven Moleküle durchlöchern die Membranen der Tumorzellen. Das ist aber nur der erste Schritt beim Angriff auf das Krebsgewebe. Der zweite ist noch effizienter. Denn hier kommt das körpereigene Abwehrsystem zum Zuge, sagt Danielli.

"Die Zerstörung der Krebszellen durch die Phagen setzt Moleküle frei, die typisch für Tumorzellen sind. Diese Moleküle aktivieren das Immunsystem und führen dazu, dass Immunzellen sich gegen die Krebszellen richten."

Bakteriophagen, auch kurz Phagen genannt, sind Viren, die sich spezifisch an Bakterien heften, ihre DNA in die Bakterienzelle einschleusen und sich dort vermehren, bis die Wirtszelle platzt und neue Phagen freisetzt. IMAGO Depositphotos

Die Viren dringen tief ins Tumorgewebe ein

Eine weitere Eigenschaft der Bakteriophagen macht sie zu besonders effektiven Verbündeten im Kampf gegen den Krebs. Während andere Strategien oft nur die äußeren Schichten des Krebsgewebes erreichen, gelangen Phagen auch in das Innere der Tumoren. Der Molekularbiologe Danielli ist davon begeistert:

"Wir haben gezeigt, dass unsere Phagen tief ins Tumorgewebe eindringen können. Wir denken, dass das mit der Fähigkeit der Phagen zusammenhängt, durch Zellen durchzuwandern. Das ist faszinierend."

Im Mausmodell hat die Phagen-Strategie ihre Wirksamkeit bereits gezeigt. Doch bis zur Zulassung und zum Einsatz in der klinischen Praxis werden sicher noch viele Jahre vergehen.

Forschende der Yale-Universität setzen Phagen in einer neuen Therapie gegen Mukoviszidose ein. In der weltweit ersten Studie atmen Patienten einen Phagen-Nebel ein, der die Bakterienlast in der Lunge deutlich reduziert. IMAGO Zoonar

Erfolgreiche Phagentherapie bei Mukoviszidose-Patienten

Von der Fähigkeit der Bakteriophagen, tief in Gewebe einzudringen, sind auch Forschende vom Zentrum für Phagen-Biologie und -Therapie an der Yale-Universität begeistert. Sie nutzen diese Phagen zur Behandlung von Mukoviszidose. Bei Mukoviszidose füllt sich die Lunge der Erkrankten mit einem zähen Schleim, in dem sich Bakterien ansiedeln. Da sie ständig mit Antibiotika behandelt werden müssen, entwickeln sie Resistenzen. Antibiotika verlieren in der Folge ihre Wirkung.

Die Medizinerin Gail Stanley berichtet nun auf dem Kongress in Berlin über die weltweit erste Studie, bei der Mukoviszidose-Patienten einen Nebel mit Bakteriophagen einatmen. Das Ergebnis ist vielversprechend, so Stanely:

"Das Wichtigste, was wir zeigen konnten, ist dass die Therapie effektiv wirkt. Sie reduziert die Bakterienlast auf weniger als ein Viertel im Vergleich zur der Zeit vor der Behandlung. Das bedeutet, es ist sehr erfolgreich in der Bekämpfung der Bakterien."

Selbst Resistenzen gegen Phagen führen zu positiven Nebeneffekten

Allerdings können die Bakterien durch den kontinuierlichen Angriff der Phagen auch mutieren und Resistenzen entwickeln. Doch diese Veränderungen bringen für die Bakterien meist erhebliche Nachteile mit sich, wie die Medizinerin Gail Stanley erklärt:

"Wenn sie das tun, geht das auf Kosten ihrer Fitness. Sie verlieren ihren Schutz gegen das menschliche Immunsystem. Auch Antibiotika wirken wieder besser. Oder die Bakterien sondern keine Gifte mehr ab, die Entzündungen verursachen."

Eine gute Nachricht für Patientinnen und Patienten mit der schweren Lungenkrankheit. Die Forschenden auf der Berliner Konferenz waren sich einig: Die Phagentherapie hat das experimentelle Stadium verlassen und entwickelt sich zu einem wesentlichen Bestandteil der Medizin.