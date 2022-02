Wer kann von Antikörper-Präparaten profitieren?

per Mail teilen

Mit Impfung meinen wir meistens die aktive Impfung. Doch bei manchen Krankheiten kann ein schneller Schutz auch durch eine passive Immunisierung aufgebaut werden. Wo liegen die Unterschiede?

Unterschied – Aktive und passive Impfung

Bei der aktiven Impfung wird das Immunsystem mit einem Teil eines Krankheitserregers oder eines abgeschwächten Erregers trainiert, diesen zu erkennen und zu bekämpfen. Dies ist zum Beispiel gerade mit den Corona-Impfstoffen der Fall. Das Immunsystem wird darauf trainiert das echte Coronavirus schneller zu erkennen und bei einer möglichen Infektion zu beseitigen. Durch die im Immunsystem befindlichen Gedächtniszellen hält die Wirkung der Impfung lange an.

Bei der passiven Impfung werden direkt Antikörper verabreicht, welche die Krankheitserreger bekämpfen. In der Regel stammen diese Antikörper von Menschen, die beispielsweise durch eine Impfung gegen die Krankheit immun sind. Mittels einer Blutspende können Antikörper zur passiven Immunisierung verwendet werden. Im Labor können diese Antikörper dann vermehrt werden.

Im Gegensatz zur aktiven Impfung bietet die passive einen sofortigen Schutz. Das Problem dabei: Der Schutz hält nur für eine kurze Zeit an – nämlich so lange, wie die verabreichten spezifischen Antikörper im Körper vorhanden sind. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt dafür etwa drei Monate an. Christoph Spinner von der TU München geht von einem kürzeren Zeitraum aus:

Abhängig vom Präparat wirken sie wenige Wochen und es handelt sich nur um Abwehrstoffe. Also der nachhaltigere und länger anhaltende Schutz ist immer die aktive Impfung.

Eine Frau spendet ihr Blutplasma. Die gespendeten Antikörper können dann zur Behandlung von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern verwendet werden. imago images /ITAR-TASS

Auch beim Coronavirus ist eine passive Impfung möglich. Der Grund, warum wir viel weniger darüber sprechen, ist dass diese Methode der aktiven Impfung in vielem nachsteht – aber sie hat auch Vorteile.

Kein langfristiger Schutz durch passive Impfung möglich

Einen langfristigen Schutz vor einer Krankheit verspricht die klassische aktive Impfung. Auch die Coronaimpfstoffe erfüllen dieses Versprechen. Eine Infektion mit der Omikron-Variante verhindern sie zwar nicht mehr so zuverlässig wie erhofft, doch der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf bleibt dauerhaft bestehen. Eine passive Impfung mit Antikörpern, kann das dagegen nicht leisten.

Dr. Christoph Spinner, Oberarzt für Infektiologie und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. picture-alliance / Reportdienste /dpa

Immungeschwächte können von passiver Impfung profitieren

Nicht jeder kann sich aktiv impfen lassen. Menschen mit bestimmten Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen oder sogar ganz ausschalten, können unter Umständen keinen ausreichenden Impfschutz durch eine aktive Impfung aufbauen.

Manchmal wird das Immunsystem aber auch absichtlich mit Medikamenten geschwächt, bei Autoimmunerkrankungen oder nach Organtransplantationen, zum Beispiel. Diese können auch dafür sorgen, dass nach einer Impfung nicht genügend Antikörper produziert werden.

Diese Menschen können mit einer passiven Impfung sehr gut vor einer Infektion oder zumindest einem schweren Verlauf geschützt werden, indem sie regelmäßig mit Antikörper-Medikamenten behandelt werden.

Theoretisch könnten auch andere Risikogruppen von Antikörper-Präparaten profitieren. Zum Beispiel Menschen mit Übergewicht oder Diabetes so Christoph Spinner.

Allerdings müssen die Antikörper in der Regel intravenös und in regelmäßigen Abständen verabreicht werden. Für Menschen mit einem gesunden Immunsystem ist es einfacher und sicherer sich mit einer aktiven Impfung zu schützen.

Eine Pumpe zu einem Kunstherz steht neben dem Bett eines jugendlichen Patienten. Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben ein geschwächtes Immunsystem. Nach einer Impfung werden deshalb weniger Antikörper gegen das Coronavirus hergestellt. picture-alliance / Reportdienste / dpa

Passive Impfung als Corona-Therapie

Neben dem Vorteil, dass Risikopatient*innen profitieren können, gibt es noch einen anderen praktischen Nutzen: Die Antikörper sind sofort aktiv, sobald sie im Blut sind. Bei der aktiven Impfung dauert es einige Tage bis Wochen bis sich die volle Schutzwirkung aufgebaut hat.

Diese im Labor hergestellten Antikörper binden dann ganz vereinfacht ausgedrückt freie Viruspartikel von SARS-CoV-2 und sorgen dafür, dass diese sich nicht mehr vermehren können – es handelt sich also um direkt antivirale Therapeutika.

In der Regel werden solche Antikörper-Medikamente auch hauptsächlich zur Behandlung von Covid-Patienten eingesetzt und nur selten prophylaktisch. Bei Risikopatienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, können sie bis zu 90% der schweren Verläufe verhindern – allerdings nur, wenn sie möglichst früh eingesetzt werden.

Schattenseite der passiven Impfung

Zum Teil wirken diese Antikörper kaum oder sogar gar nicht mehr gegen die mittlerweile dominante Omikron-Variante. Und das ist wiederum ein naturgemäßer Nachteil von Antikörpern als Medikament: Das Virus verändert sich am ehesten genau da, wo die Antikörper es angreifen. Christoph Spinner sieht die die neutralisierenden Antikörper deshalb als ein zusätzliches Puzzlesteinchen im Kampf gegen Covid-19.

Eine passive Impfung kann im Fall des Coronavirus also nicht die aktive Impfung ersetzen und sind auch kein Wundermittel gegen das Virus. Dennoch erfüllen sie die wichtige Aufgabe im Kampf gegen die Pandemie und zwar helfen sie vor allem denen, die es am dringendsten brauchen.