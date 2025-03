Digitale Beziehungen auf dem Prüfstand - wie das Internet Parasozialität fördert

Das Internet ist nicht nur ein Ersatz für Beziehungen im realen Leben, sondern kann auch die Bildung digitaler Beziehungen fördern. Die Rede ist von parasozialen Beziehungen.

Die sozialen Medien, ihre Plattformen und Chatbots sind nicht nur ein Ersatz für Beziehungen im realen Leben, sagt die Sozial-Psychologin Johanna Lisa Degen von der Uni Flensburg. Es sind vor allem: "soziale Mechanismen, die dieses starke Nutzungsverhalten antreiben und ein starker Motivator sind. Es ist also digitale Beziehungsbildung und schon ein ziemlich neuer Ansatz." Die psychologische Forschung nennt das Parasozialität.

Parasoziale Beziehungen gibt es immer häufiger

Früher nannte man so einseitige Beziehungen zwischen Fans und deren umschwärmten Stars. Heute gibt es ein breites Spektrum an Parasozialität. Darunter zählen zum Beispiel Beziehungen, die über Messenger-Dienste oder Dating-Apps vermittelt werden. "Nutzerinnen können über Dating-Plattformen Beziehungen finden - fast die Hälfte aller Beziehungen, die sich formieren in den letzten fünf Jahren zumindest – die haben sich online gefunden.", erklärt Degen dazu.

Ziemlich rasch schließt hier das Thema Internet-Eifersucht an. Da geht es zum Beispiel darum, wieviel Zugriff man auf die Daten des anderen hat. Wann ist "Zugriff haben" in einer Beziehung Kontrolle? Und wo fängt emotionale Untreue eigentlich an? Ist es bereits das Liken von Bildern von anderen im Internet oder wem man zum Beispiel auf Social Media folgt? Und ist es möglicherweise schon micro-Cheating, wenn ich ein aktives Online-Dating Profil habe?

"Dann haben wir Ideen über Sexualität, die zunehmend technisiert werden und performanceorientiert. Das sieht man auch in der Dating-Kultur, dass man dann vielleicht intim wird, bevor man sich nah geworden ist. Und dass sich dann Performanceorientierung überlagert. Bis hin zu Personen, die versuchen keinen Orgasmus zu bekommen, damit man nicht ihr verzerrtes Gesicht dabei sieht."

Immer mehr Beziehungen werden digital organisiert

Sozialpsychologin Degen forscht zu Beziehungen und Social Media und erklärt, dass nicht nur intime Beziehungen, sondern auch Familien und Freundschaften mittlerweile vermehrt über Messenger-Dienste oder andere Social-Media- Plattformen organisiert und gepflegt werden. Dabei werden auch wichtige Teile der Beziehungen ins Digitale verlagert:

"Also ganz klassisch - und da fassen sich viele selbst an die Nase – ist zum Beispiel, dass man Konflikte ungerne Face to Face austrägt, sondern dass dann lieber jeder im eigenen Zimmer und mit geschlossener Tür über WhatsApp erledigt. Da hat man auch ein bisschen mehr Zeit, um sich kurz zu beruhigen und kann auch immer aussprechen. Und interessanterweise gewöhnen wir uns an diese Art und finden es dann vermehrt schwierig, wenn es dann in der Face to Face Situation dazu kommt, dass wir zum Beispiel einen Konflikt haben."

Zuhören in Zeiten von Social Media.

Parasoziale Beziehungen können auch einseitig sein

Doch nicht nur zur Kommunikation mit anderen – auch schlicht zur Entspannung werden die sozialen Medien immer stärker genutzt: "Dabei spielt zum Beispiel auch die Vorhersagbarkeit der Inhalte eine starke Rolle. Also ich gehe an einen quasi sicheren Ort, der ist immer verfügbar und liefert stetig die Beruhigung, die ich da suche."

Das hat Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Möglichkeit uns selbst zu regulieren, erklärt die Sozialpsychologin auf einer Pressekonferenz der Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Beziehungen können heute durchaus einseitig sein – wenn man zum Beispiel Influencerinnen und Influencern folgt und so an deren Leben teilnimmt. Und selbst, dass hinter solchen Beziehungen ein wirtschaftliches Interesse steht, wird zunehmend als normal betrachtet.

Parasoziale Beziehungen im Internet können auch einseitig sein – zum Beispiel mit Influencern. IMAGO IMAGO / Panthermedia

Parasoziale Beziehungen konkurrieren um unsere Zeit im echten Leben

"Da sehen wir solche Loyalitäts-Commitments zu Beziehungen, wo dann gesagt wird, natürlich, ich kaufe auch die Produkte, weil ich möchte diese Person unterstützen. Und da gewöhnt man sich sozusagen daran, dass da ein Business Case in sozialen Beziehungen mitschwingen kann und soll. Und dann beeinflusst das auch Beziehungskompetenz. Also man gewöhnt sich daran, an die immer verfügbare Beruhigung, an die Vorhersagbarkeit."

Problematisch ist dabei, dass diese digitalen Beziehungen um unsere Zeit und unsere Emotionen konkurrieren mit den echten Face-to Face Interaktionen. Und dass wir zunehmend an reale Beziehungen die gleichen Erwartungen haben wie an digitale: nämlich, dass sie ständig verfügbar sind, dass sie sich nicht verändern und uns nicht hinterfragen oder mit gegensätzlicher Meinung konfrontieren.