Paläo-Sport – trainieren wie die Steinzeitmenschen. Was es damit auf sich hat und ob das wirklich so gesund ist, hat Peter Kolakowski nachgefragt.

Sie klettern auf Bäume, kriechen durch Höhlen, springen über Bäche und Gräben und rennen, was das Zeug hält. In der Steinzeit mussten die Menschen körperlich fit sein, zum Selbstschutz. Denn hinter jedem Busch konnte ein gefährliches Tier lauern. Auch musste das Essen täglich gesammelt und gejagt werden – was eine gute körperliche Kondition abverlangte. Training oder Sport gab es damals vor gut 10.000 Jahren natürlich nicht – wozu auch? Die Steinzeitmenschen hatten aufgrund der ganz alltäglichen natürlichen Bewegungsabläufe eine sehr gute körperliche Kondition.

Körperliche Kondition wie Steinzeitmenschen ist das Ziel

Genau das wollen sich auch sogenannte Paläo-Sportler zunutze machen, erklärt Lars Donath, Professor für trainingswissenschaftliche Interventionsforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln:

Paläo-Sport bedeutet, dass man sich natürlich und alltagskompatibel verhält. Das heißt, man baut in seinen Alltag kleine Sprints ein, Klimmzüge, macht ein paar Kniebeugen, Ausfallschritte, alles was der natürlichen Bewegung entspricht.

Der Vorteil von sogenanntem Paläo-Sport liegt auf der Hand. „Körperliche Ertüchtigung“ wird nicht durch regelmäßige Sportstunden, dreimal die Woche erreicht. Kraft, Ausdauer, Koordination lassen sich im Alltag quasi nebenbei verbessern.

Indoor- und Outdoor-Training im Paläo-Sport

Dabei schwören Paläo-Sportler vor allem auf das Draußen-Training. Beim Spazierengehen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen, werden kleine Sportübungen einfach eingebaut. Es gebe Studien, die nahelegen, dass Sport an der frischen Luft dazu beitrage, Stress abzubauen. Andere Studien zeigten aber zwischen Indoor- und Outdoorsport keine Unterschiede im Belastungsempfinden. Das sei laut Professor Lars Donath sehr personenbezogen.

Paläo-Sport auch in der Sportpädagogik

Allerdings: Der Wechsel zwischen Ruhe und plötzlicher Aktivität ist keineswegs neu. Auch in der Sportpädagogik gehört schnelles Reagieren und die Mobilisation von Kraft und Schnelligkeit „aus dem Stand“ zu einem guten Training dazu: Also Stillstehen, Vollgas und wieder rückwärts.

Paläo-Sport auch im Yoga

Und auch in anderen traditionellen Sport- und Bewegungsarten wie dem Yoga findet sich Paläo-Sport wieder. Der schnelle Wechsel zwischen Ruhe und Anspannung fördert nämlich nicht nur die Kondition, sondern auch die Konzentration.

Paläo-Sport ist nicht für jeden geeignet

Doch nicht für jeden ist dieses schnelle Training „aus dem Stand“ geeignet. Vor allem nicht für Untrainierte oder für Menschen mit Vorerkrankungen. Die sollten es dann doch etwas „zivilisierter“ angehen lassen. Sich zwischendurch kräftig dehnen und strecken, Atemübungen machen und es alles etwas langsamer angehen lassen – dafür braucht man nicht einmal diesem neuen Trend hinterher zu laufen, rät Professor Lars Donath von der Sporthochschule in Köln.

Es gebe auch Studien aus dem Crossfit-Bereich, also hochintensives intervallartiges Belasten, wo Verletzungen bei zu schneller Bewegungsabfolge und nicht aufgewärmt problematisch seien. Aber wie so oft bei einem Medikament auch, mache die Dosis das Gift – wenn man es nicht gleich übertreibe, auf seine Körpersignale höre und keine Vorerkrankungen habe, könne man laut Donath eigentlich auch eine kurze intervallartige Sprintbelastung gut verkraften.

Wer das ausprobieren wolle, kurz vor ander nach der Arbeit sich kurz und knackig zu belasten, sollte das einfach ein bisschen moderater und sehr langsam nur mit dem eigenen Körpergewicht erstmal machen und nicht bis man völlig außer Atem sei, erklärt Donath.