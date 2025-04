per Mail teilen

Zu Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesus - doch auch Tiere haben biblische Fähigkeiten. Diese faszinierenden Beispiele zeigen, wie erstaunlich die Natur wirklich ist.

In der Bibel finden sich einige Phänomene und Ereignisse, für die die empirische Wissenschaft keine Erklärung hat: Wie ein Mann zum Beispiel auf dem Wasser laufen, eine Wunderheilung vollziehen oder einfach so Wasser zu Wein machen soll. Doch einige Lebewesen beherrschen genau diese Fähigkeiten, die wir eigentlich nur aus der Bibel kennen:

Dass Jesus auf dem Wasser lief, ist in Matthäus, Kapitel 14, Vers 25-33 geschildert: "Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten: 'Ein Gespenst!', und schrien vor Angst."

Auf dem Wasser laufen – ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Zumindest in der Tierwelt gibt es einige Beispiele, die ähnliche Fähigkeiten besitzen. Bei Wasserläufern, kleine Insekten, die im Sommer oft am Badesee oder am Meer zu sehen sind.

Der Wasserläufer nutzt die Oberflächenspannung, um über das Wasser zu laufen - eine Fähigkeit, die auch Jesus in der Bibel nachgesagt wird. IMAGO STAR-MEDIA

Kleinere Tiere, wie Spinnen oder Insekten, können aufgrund der Oberflächenspannung über das Wasser laufen. Die entsteht durch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Molekülen. Diese Bindungen sind so stark, dass sie die Erdanziehungskraft übersteigt und den Wasserläufer am Sinken hindert.

Auch größere Tiere haben diese biblische Fähigkeit

Dieser Effekt mag bei kleinen Insekten nicht so beeindruckend wirken, doch es gibt auch weitere, größere Tiere, die auf dem Wasser laufen können. Zum Beispiel die etwa 70 Zentimeter großen, smaragdgrünen Stirnlappenbasilisken. Ihr Trick: Sehr große Füße mit fransigen Fortsätzen und besonders kräftige, leicht seitliche schnelle Schritte. Mit bis zu zwölf Kilometern pro Stunde können die knapp ein halbes Kilo schweren Reptilien kurze Strecken auf dem Wasser laufen. Damit haben sie sich den Namen Jesus-Christus-Echsen verdient.

Dank seiner großen, fransigen Füße kann der Stirnlappenbasilisk über Wasser laufen - eine biblische Fähigkeit. dpa Bildfunk OKAPIA KG, Germany | Joe McDonald

Auch Geckos sind mit ihren etwa 75 Gramm zu schwer, um allein die Oberflächenspannung zu nutzen. Sie schaufeln sich mit ihren Vorderbeinchen Luft unter den Bauch. So entsteht ein Luftpolster, auf dem sie dann auf der Wasseroberfläche vorwärts rutschen können.

An anderer Stelle in der Bibel erzählt Johannes, Kapitel 2, Vers 1-12 die Geschichte, wie Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Dieses „Wunder“ vollbringen kleine Hefepilze tagtäglich. Strenggenommen benötigen sie allerdings noch Zucker, um die alkoholische Gärung betreiben zu können.

In einer Weinflasche sammeln sich Hefepilze - sie machen Wasser zu Wein. Diese Fähigkeit wurde in der Bibel auch Jesus nachgesagt. IMAGO Zoonar

Deutlich spektakulärer ist das Thema Wunderheilung, das ebenfalls in der Bibel wiederzufinden ist – zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 12, Vers 9-14: Die Heilung eines Menschen mit verdorrter Hand am Sabbat.

Moderne Medizin schafft das beim Menschen in einer gewissen Weise auch – aber auch im Tierreich findet sich diese jesushafte Fähigkeit. Beispielsweise Eidechsen, die ihren Schwanz nachwachsen lassen können. Forschende haben Gene gefunden, die Echsen bei der Regeneration ihres Schwanzes brauchen. Dabei stellte sich heraus: Die allermeisten davon besitzt eigentlich auch der Mensch. Trotzdem haben wir aber keine regenerativen Eigenschaften.

Diese Eidechse hat ihren Schwanz verloren. Doch der wächst einfach wieder nach - eine biblische Wunderheilung. IMAGO Dreamstime

Biblische Fähigkeiten beim Forschungs-Liebling Axolotl

Ein weiteres Tier mit Wunderheilungs-Fähigkeiten ist der Axolotl. Der sagenumwobene kleine Höhlen-Lurch, der eine gewisse Ähnlichkeit zu Kaulquappen hat, ist etwa 20 Zentimeter klein, schwarz oder rosa und hat einen markanten Kragen mit Kiemenanhängen um den Hals.

Mittlerweile leben in Laboren weit mehr Exemplare als in freier Natur, weil sie so spannend für die Forschung sind. Denn: Wenn der Axolotl ein Bein verliert, wächst es innerhalb weniger Wochen einfach wieder nach. Und er kann sogar Teile des Rückenmarks nachbilden.

Vermutlich können Axolotl das aus einem etwas unromantischen Grund: Die Tiere neigen dazu, sich gegenseitig ihre Beine abzuknabbern. Bei diesem kannibalischen Fressverhalten ist es ein unschlagbarer Selektionsvorteil, wenn man sich Gliedmaßen und Nerven einfach nachwachsen lassen kann.

Der Axolotl kann Gliedmaßen nachwachsen lassen. Diese biblische Fähigkeit teilt er mit der Eidechse. IMAGO IMAGO / IP3press

Auch wenn teilweise noch nicht ganz geklärt ist, wie genau in der Tierwelt diese biblischen Fähigkeiten funktionieren, es gibt sie durchaus. Lebewesen, die aus Wasser Wein machen, die übers Wasser laufen können oder eine Wunderheilung hinlegen.