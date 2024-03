per Mail teilen

Ab dem 18.03.24 können wir alle unsere Haltung zur Organspende in einer bundesweiten Online-Datenbank eintragen. In Deutschland gilt, dass die Person, die spenden will, zu Lebzeiten ihre Entscheidung abgeben muss- oder dass ein enger Angehöriger das für sie tut. Unter der Internetadresse

www.organspende-register.de kann jeder seinen Willen zur Organspende digital,, freiwillig und kostenlos hinterlegen. Doch Ärzte bezweifeln, dass das zu mehr Spenden führen wird.





Was bringt das neue Organspende-Register?