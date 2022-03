Warum macht mich Übergewicht krank

Jeder zweite Deutsche hat Übergewicht. Jeder Vierte leidet bereits unter krankhafter Fettsucht. Hat man einmal diesen Punkt überschritten, ist die Umkehr schwer.

Blutdruck und Diabetes Typ 2

Die beiden gravierendsten Gesundheitsrisiken, die krankhafte Fettsucht, die so genannte Adipositas, hervorruft, sind die Zuckerkrankheit und blutdruckbedingte Herz-Kreislauferkrankungen. Experten sind sich einig, dass starkes Übergewicht die Lebenserwartung um vier Jahre verkürzt. Denn Folgeerkrankungen wie Gefäßschäden verursachen dann Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenversagen oder eine Leberzirrhose.

Bildunterschrift: Wer seinen Insulinspiegel und damit das Übergewicht senken will, sollte auf Kohlenhydrate, zum Beispiel in Weißbrot und Kuchen, verzichten. SWR

Insulinspiegel und Gewicht

Insulin ist ein körpereigenes Hormon, ohne das wir nicht überleben könnten. Es regelt den Zuckerhaushalt im Blut. Es gibt kaum ein Lebensmittel, das keinen Zucker enthält. Denn alle Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen. Dazu gehören viele Lebensmittel, bei denen man den Zucker nicht sofort sieht oder schmeckt. Zum Beispiel Kartoffeln, Reis oder Mais. Alle drei enthalten Stärke – und Stärke ist ein Mehrfachzucker, der schon im Mund durch ein Enzym im Speichel in verschiedene Zucker aufgespalten wird. Durch die Speiseröhre gelangen alle Kohlenhydrate erst in den Magen, dann in den Darm. Dort werden sie in Einfachzucker wie Glukose (Traubenzucker), Galaktose (Schleimzucker) oder Fructose (Fruchtzucker) zerlegt. Durch die Darmwand wird die Glucose dann ins Blut abgegeben und ist dort als Blutzucker messbar. Steigt der Glukosespiegel an, bekommt die Bauchspeicheldrüse das Signal, das Hormon Insulin auszuschütten, das den Zucker in die Körperzellen transportiert. Folglich steigt nicht nur nach dem Verzehr von Süßigkeiten, sondern nach dem Essen von Kohlenhydraten allgemein der Blutzuckerspiegel an.

Doch Insulin hat einen Nebeneffekt: Es blockiert die Fettverbrennung und macht dick. Insulin ist sehr starke Fettverbrennungsbremse. Schon ein nur leicht erhöhter Insulinspiegel verhindert den Abbau von Fett. Gleichzeitig fördert Insulin das Anlegen neuer Fettreserven, da überschüssige Glukose in Fett umgewandelt wird. Der Körper bildet Fettpolster, die er als Übergewichtskilos durch die Gegend schleppt. Durch eine permanent hohe Insulinproduktion verfetten auch die inneren Organe wie Nieren und Leber. Die Folge ist eine so genannte nicht-alkoholische Fettleber. Irgendwann wirkt dann das Insulin nicht mehr – der Mensch bekommt eine so genannte Insulinresistenz.

Kohlenhydrate wie hier Sushi mit süßem Reis treiben den Insulinspiegel hoch SWR

Stress hemmt Insulin – Sport fördert den Insulinabbau

Schon vor 40 Jahren haben Wissenschaftler in Tierversuchen bewiesen, dass hohe Insulinspiegel zu Adipositas und Insulinresistenz führen. Je mehr Insulin im Blut ist, desto dicker werden Tier oder Mensch. Umgekehrt funktioniert das genauso gut: Reduziert man bei Tier oder Mensch die Insulinproduktion, schützt das vor Übergewicht.

Nimmt man viele Kohlenhydrate zu sich, indem man beispielsweise viel Brot Nudeln isst, verstärkt sich die blockierende Wirkung des Insulins auf die Fettverbrennung.

Die Insulinausschüttung wird zum Teil genetisch gesteuert, denn ein Teil der Bevölkerung hat einen von Natur aus hohen Insulinspiegel. Zusätzlich haben Betroffene bei einer erhöhten Insulinproduktion mehr Hunger – das Insulin erzeugt so Hungergefühle und beeinflusst Steuerung und Kontrolle beim Essen.

Was also tun, bei einer solchen Insulinresistenz? Das Einzige, was wirklich dauerhaft hilft, ist eine Umstellung des Lebensstils. Also keine Diät, sondern eine permanente Änderung der Ernährung (weniger Kohlenhydrate, keine Zucker oder Süßstoffe, Vermeiden von Emulgatoren in der Nahrung), sowie gleichzeitig eine Steigerung der Bewegung (mehr Sport).

Fructose, also Fruchtzucker, lagert sich in der Leber an und verursacht die gefürchtete Fettleber SWR

Wie beeinflusst die Ernährung den Insulinspiegel?

Neben Nudeln, Chips, Keksen und anderen Lebensmitteln, denen man die Kohlenhydrate auf den ersten Blick ansieht, gibt es auch versteckte Kohlenhydrate. Zum Beispiel in vielen Obstsorten, die oft nicht nur Fruchtzucker, sondern auch Traubenzucker enthalten. Besonders stark steigt der Insulinspiegel nach dem Trinken von Fruchtsaft an, und zwar genauso stark wie nach einem Glas Cola.

Künstliche Süßstoffe in Light-Produkten verändern die Darmflora negativ, führen zu erhöhten Insulinspiegeln und in der Folge zu Übergewicht. Sie verstecken sich hinter Namen wie Sacharin, Aspartam oder Cyclamat, um nur einige zu nennen. Ebenso schädlich wie die künstlichen „zuckerfreien“ Süßstoffe sind Emulgatoren, die in sehr vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln wie Speiseeis oder Fertigpizza stecken. Auch sie fördern Entzündungen im Darm und treiben den Insulinspiegel und damit das Gewicht nach oben.

Fette hingegen, über Jahrzehnte hinweg verteufelt, beeinflussen den Zuckerspiegel nicht. Ernährungsexperten empfehlen hier ungesättigte Fettsäuren, die sich in Walnuss-, Lein- oder Olivenöl finden, aber auch in Nüssen, Seefisch oder Avocados.

Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Veränderung des Lebensstils hier entscheidend weiterhilft. Wer es schaffte, sich ein Jahr lang strikt „Low Carb“, also mit wenig Kohlenhydraten zu ernähren, verlor im Schnitt bis zu 14 Kilo Fettmasse. Doch

auch Patienten, die die Low-Carb-Ernährung nicht ganz strikt durchhielten, verloren Gewicht. Und konnten ihre Insulinausschüttung regulieren, ihre Zuckerwerte so weit verringern, dass sie sich normalisierten. 94 % der Studienteilnehmer, die die neue Ernährung beibehielten, benötigten keine Medikamente mehr gegen ihren Diabetes.

