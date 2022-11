Vorsicht Allergien!

per Mail teilen

Warum breiten sich Allergien aus? Warum können Allergien plötzlich auftreten? Wie kann man Allergien behandeln? Odysso hat die Antworten.

Allergien können jeden treffen – und das fast über Nacht. Plötzlich werden Pollen, Lebensmittel oder Tierhaare zum Problem. Manche Allergien sind lebensgefährlich, andere zumindest beherrschbar.

Das intolerante Immunsystem

Normalerweise ist unser Immunsystem so trainiert, dass es auf Allergene tolerant reagiert – also auf Stoffe, die es als „fremd“ erkennt. Wer keine Allergie hat, zeigt auch keine Überempfindlichkeit auf fremde Stoffe. Zuständig für das Training des Immunsystems sind Bakterien, Pilze und Keime – unzählige Mikroorganismen, die zusammen Mikrobiom genannt werden. Allein im menschlichen Darm sind rund 10.000 Bakterienarten aktiv.

Gerät das Gleichgewicht der Bakterien aber aus der Balance, hat dies Folgen für das Immunsystem: Fremde Stoffe, beispielsweise Eiweiße von Hausstaubmilben oder Pollen, werden plötzlich bekämpft. Eine Allergie ist entstanden.

Auslöser für das Ungleichgewicht können beispielsweise falsche Ernährung, Einnahme von Antibiotika, Stress, Infekte und Umwelteinflüsse sein. Und so können auch ältere Menschen eine Allergie entwickeln, die jahrzehntelang verschont geblieben waren.

Von Unverträglichkeit bis anaphylaktischem Schock

Doch ist jede unerwünschte Reaktion – jeder Ausschlag, jeder anschwellende Insektenstich – auch gleich eine Allergie? Klarheit bringt nur der Allergietest: Der Stoff, der im Verdacht steht, eine allergische Reaktion auszulösen, wird über die Haut getestet. Vorher muss abgeklärt werden, worauf der Patient möglicherweise reagiert: Ist es ein Medikament, ein Nahrungsmittel, handelt es sich um eine Kontaktallergie oder etwas anderes? Allein bei der Hausstaubmilbe sind 30 Eiweiße bekannt, von denen jedes Einzelne als Allergen fungiert. Liegt eine Allergie vor, zeigt sich das beim Test, wenn die Haut rot wird, Quaddeln bildet und juckt.

In manchen Fällen handelt es sich jedoch nicht um eine Allergie, sondern eine Intoleranz: Dies ist häufig bei Lebensmitteln wie Milchprodukten der Fall. Die Beschwerden bei solch einer Unverträglichkeit können denen einer Allergie sehr ähnlich sein, beispielsweise Ausschläge oder Bauchschmerzen. Hier hilft für die Feststellung in vielen Fällen ein Atemtest.

Lebensgefährlich ist der sogenannte Anaphylaktische Schock, eine seltene, aber besonders schwere allergische Reaktion. Die Symptome reichen von Hautreaktionen über Erbrechen, Durchfall bis zu Atem- und Herzkreislauf-Stillstand. Bekannte Auslöser sind zum Beispiel Allergien gegen Nüsse, gegen bestimmte Antibiotika oder Bienen- und Wespenstiche.

Allergiker – und nun?

Bei einem allergischen Schock muss es schnell gehen: Der Notarzt muss sofort verständigt werden. Im Idealfall hat der Patient ein Notfallset bei sich, in dem sich eine Fertigspritze mit dem Wirkstoff Adrenalin befindet. Das Adrenalin verengt die erweiterten Blutgefäße, erhöht den Blutdruck und weitet gleichzeitig die Bronchien, damit das Atmen besser möglich ist.

Bei weniger schweren Reaktionen gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit der Allergie umzugehen: Den allergenen Stoff zu vermeiden, ist natürlich effektiv, aber nicht immer möglich. In vielen Fällen wird vom Arzt eine spezifische Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung genannt, durchgeführt. Meist wird hierbei eine sehr geringe Dosis des Stoffs, der das Allergen enthält, regelmäßig gespritzt. Die Dosis wird gesteigert und das Immunsystem wieder daran gewöhnt, das Allergen zu tolerieren.

Wer vor allem im Frühjahr und Sommer zur Pollenflugzeit leidet, könnte versucht sein, seinen Wohnort so auszusuchen, dass die Belastung möglichst gering ist. Dies ist jedoch ein schwieriges Unterfangen, da je nach Wohnort Faktoren hinzukommen, die die allergischen Symptome sogar verstärken. Dies sind zum Beispiel Luftschadstoffe durch den Verkehr. Dazu kommt, dass Pollen rund 400 Kilometer weit fliegen können und immer wieder neue Pollenallergene hinzukommen. Um rechtzeitig vor den allergologisch wichtigsten Pollen gewarnt zu sein, gibt es inzwischen Pollenflugvorhersagen und Apps fürs Smartphone.

Horrorkraut Ambrosia?

Im August und September fliegen sie wieder: die Pollen der Ambrosia-Pflanze – bis zu einer Million pro Pflanze. Das Problem: Sie sollen besonders stark allergieauslösend sein. Dazu kommt die Gefahr von Kontaktekzemen, berührt man die Pflanze selbst. Ambrosia, eine aus Nordamerika eingewanderte Pflanze, wird in Deutschland daher vernichtet, sowie sie sich irgendwo ansiedelt.

Tatsächlich gibt es Menschen, die allergisch auf Ambrosia reagieren, dies sind allerdings sehr wenige, und zwar jene, die auch eine Beifuß-Allergie haben, so die Erfahrung von Prof. Karl-Christian Bergmann, Allergie-Centrum der Charité Berlin und Leiter des Polleninformationsdiensts. Das flächendeckende Mähen oder Abflämmen großer Flächen, nur um wenige Ambrosia-Pflanzen zu vernichten, hält er für stark übertrieben. Zwar gibt es Regionen in Deutschland, in denen Ambrosia häufiger auftaucht. Doch durch den Wind – den sogenannten Ferntransport – bleiben auch die Ambrosia-Pollen nicht vor Ort, sondern verteilen sich sehr weit.

Katze halten trotz Allergie

Eine gute Nachricht für Tierfreunde, die allergisch auf bestimmte Tierhaare reagieren, kommt aus der Schweiz: Dort hat der Immunologe Prof. Martin Bachmann eine Impfung für Katzen entwickelt, durch die das Immunsystem der Katze deren körpereigenes Allergen „Fel-d1“ eliminiert. Dieses Allergen, das Katzen durch ihre Körperpflege über das ganze Fell verteilen, ist für einen großen Teil aller Katzenhaarallergien verantwortlich. Erste Versuche zeigen: Der geimpften Katze geht es gut und bei Allergikern werden die Reaktionen vermindert.

Und noch eine gute Nachricht gibt es: Nicht jede Allergie, die plötzlich auftritt, verursacht Dauerprobleme. Manche machen sich kurzzeitig bemerkbar, nur um danach wieder zu verschwinden.

Links zum Thema:

Allergieinformationsdienst

Allergietest bei netdoktor.at

Allergienetzwerk Stuttgart

Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes