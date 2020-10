Walrossbulle "Odin" ist einmalig in Europa: er ist der einzige, mit den derzeit gezüchtet werden kann. Seine Heimat ist der Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Wildfänge gilt es zu vermeiden und so ruhen die Nachwuchs-Hoffnungen der Zoos auf wenigen Walross-Weibchen - und auf Odin. mehr...