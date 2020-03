„Die grundsätzliche Ablehnung von irgendwelchen Preiserhöhungen, obwohl allen bekannt ist, dass es dramatische Kostensteigerungen, z.B. auf der Rohwaren- oder landwirtschaftlichen Erzeugerstufe gab, das ist eines. Es wird dann in häufigen Fällen gesagt, ok wenn du diese Kondition nicht erfüllst, zumindest mit mir jetzt diesen zusätzlichen Rabatt nicht vereinbarst, dann fange ich an deine Artikel auszulisten.“

Christian Köhler, Sprecher des Markenverbands