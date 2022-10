Schule digital - eine Kraftprobe für Lehrer!

Schnelles Internet und Tablets alleine verbessern den Unterricht nicht. Digitale Medien beim Lernen sind nur so gut, wie die pädagogischen Konzepte der Lehrenden, die sie einsetzen.

Die Lieblingsmusik und Filme lädt man mit einer App aufs Handy. Bankgeschäfte erledigt man online, genauso wie die Steuererklärung, die Navigation mit dem Auto oder die tägliche Post. Unser Alltag wird mehr und mehr digitalisiert und seit Corona erst recht. Aber während in Schulen wie z.B. in Finnland längst Tablets für alle Schüler, Breitbandinternet und Lernplattformen Standard sind, trifft man hierzulande immer noch auf Tafel und Kreide. Fast schämt man sich in Deutschland dafür.

Deshalb sollen die Schulen jetzt endlich ins digitale Zeitalter katapultiert werden. Der Bund hat dafür fünf Milliarden Euro bereitgestellt. Geld das von den Schulen für die digitale Ausstattung des Unterrichts beantragt werden kann. Allerdings wurden nach gut einem Jahr noch nicht einmal fünf Prozent der Summe von den Schulen abgerufen. Kaum zu glauben, da das Geld an den meisten Schulen doch eher zu knapp ist. Wollen die Schulen etwa nicht digitalisiert werden?

In vielen deutschen Schulen dominieren in den Klassenräumen nach wie vor Tafel und Kreide. SWR

Die eigentliche Hürde der Digitalisierung

Auch wenn es Stimmen gibt, die unter anderem bemängeln, dass die Digitalisierung der Schulen zu unkritisch vorangetrieben wird, weil die entsprechenden Studien fehlen, die den Erfolg für das Lernen nachweisen - der eigentliche Grund, warum die Digitalisierung der Schulen in Deutschland so schleppend vorangeht, liegt woanders: Denn um an dem großen Digitalkuchen partizipieren zu können, müssen die Schulen ein Medienpädagogisches Konzept vorlegen. Worum geht es dabei?

Die Schulen müssen ihren Bedarf an digitaler Infrastruktur ermitteln, was aber nicht gleichbedeutend mit einem Wunschzettel ist, auf dem man notiert, welche Geräte in welcher Stückzahl benötigt werden. Vielmehr geht es darum zu klären, wie die digitalen Geräte konkret im Unterricht eingesetzt werden sollen. Zum Beispiel im Englischunterricht oder in Mathematik. Dazu müssen sich die jeweiligen Fachlehrer Gedanken machen und den gewünschten Medieneinsatz für ihren Unterricht entwerfen und durchplanen.

Auch muss erläutert werden, wie sich die Lehrenden für diesen Unterricht fortbilden wollen. Oder die Frage des technischen Supports für die Geräte muss geklärt werden oder wie ein Missbrauch der Geräte durch Schüler vermieden werden kann. Erst wenn Antworten für diese und viel weitere Fragen schriftlich formuliert wurden, kann die neue Infrastruktur beantragt werden. In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass die Erstellung eines solchen medienpädagogischen Plans eine riesige Hürde ist. In den Schulen fehlt es dazu an dem entsprechenden Knowhow. Und genau aus diesem Grund kommt die Digitalisierung der Schulen in Deutschland nur so schleppend voran.

Lehrende müssen erst einmal selbst die Schulbank drücken, um in die neuen digitalen Geräte für den Unterricht bedienen zu lernen. SWR

Digitale Geräte machen keinen Unterricht

Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 fordern deshalb viele Politiker und Medienvertreter, dass die Auflagen für die Schulen dringend vereinfacht werden müssen, damit die Lehrer und Schüler endlich mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden können. So nachvollziehbar diese Forderung in Zeiten des Homeschoolings auch sein mag.

Die Erfahrung von Schulen, die bereits vor Jahren mit der Digitalisierung gestartet sind, zeigt, dass die technische Ausrüstung nicht automatisch zu einer sinnvollen Nutzung im Unterricht führt. Denn letztlich sind alle Geräte nur dann hilfreich, wenn sie in ein sinnvolles Unterrichtskonzept integriert werden. Schulklassen in denen jeder Schüler einsam ein E-Learning-Programm an seinem Tablet absolviert, können nicht das Ziel moderner Pädagogik sein.

Digitale Geräte im Unterricht können individuelles Lernen fördern, aber sollten nicht zu einer Vereinzelung der Lerngemeinschaft führen. SWR

Was bedeutet Schule digital?

Das Deutsche Schulportal portraitiert Schulen, die für ihre Arbeit mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurden.. Dort finden sich auch innovative pädagogische Konzepte zur Digitalisierung. Die Lehrer dieser Schulen (siehe unter links) berichten über die vielfältigen neuen Möglichkeiten, aber auch über die Herausforderungen die der Einsatz digitaler Medien im Unterricht bedeutet.

Schüler benötigen in einem gut vorbereiteten Unterrichtsrahmen genaue Arbeitsaufträge, was sie mit den Geräten erledigen sollen und wie die Arbeitsergebnisse anschließend den gemeinsamen Unterricht wieder bereichern können.

Bei einer entsprechenden Unterrichtsvorbereitung hat sich gezeigt, dass durch die digitalen Medien für die Schüler neue Freiräume beim Lernen entstehen, in denen sie mit mehr eigener Kreativität und selbstständig neues Wissen erarbeiten können. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass in diesen kleinen Lerneinheiten das Tempo und der Schwierigkeitsgrad individueller angepasst werden können, damit jeder mitkommt.

Lehrer müssen dabei allerdings einfühlsam in die Rolle eines Lern-Coaches schlüpfen, der den Lernprozess von außen mit den individuell richtigen Hilfestellungen für jeden Schüler unterstützt, denn nicht jeder kommt mit dieser neuen, geforderten Selbstständigkeit beim Lernen ohne weiteres zu Recht. Werden diese neuen Herausforderungen gemeistert, können sehr lebendige Unterrichtssituationen entstehen.

Allerdings werden die Konzepte für solchen Unterricht nicht automatisch beim Kauf der Geräte mitausgeliefert, sondern sie müssen von den Lehrern für den eigenen Unterricht erst erarbeitet werden.

Tablets ermöglichen eine Vielzahl neuer Unterrichtsformen für kreatives selbstständiges Arbeiten. SWR

Genaue Zielbestimmung

Ganz am Anfang einer technischen Aufrüstung muss deshalb in der jeweiligen Schule eine pädagogische Idee dafür vorhanden sein, wie diese Medien wirklich einen Mehrwert für den Unterricht generieren können. Wahrscheinlich braucht dazu mehr Unterstützung der Lehrer, um diesen individuellen Weg für sich zu formulieren. Diese medienpädagogischen Vorüberlegungen allerdings einfach zu überspringen und den Medienunternehmen die Schulen ungeschützt und unvorbereitet zu überlassen ist mehr als fraglich. Letztlich soll es doch darum gehen, dass unsere Kinder besser auf die Zukunft vorbereitet werden und nicht, dass digitale Technik in den Schulen dem Unterricht einen modernen Anstrich verleihen.

Das deutsche Schulportal Das Deutsche Schulportal stellt erfolgreiche Konzepte aus der Schulpraxis vor und bietet aktuelle Informationen und Beiträge rund um die Themen der schulischen Bildung. Die Online-Plattform ist ein Fachmedium für alle, die sich für Schul- und Unterrichtsentwicklung interessieren. Das Deutsche Schulportal ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung, der Deutschen Schulakademie und der Heidehof Stiftung in Kooperation mit der ZEIT-Verlagsgruppe.

