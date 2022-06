Konflikt mit Russland im ewigen Eis

per Mail teilen

Russland hat in der Arktis massiv aufgerüstet. Es geht um die Kontrolle wertvoller Rohstoffvorkommen und neuer Handelswege, die durch den Klimawandel befahrbar werden. Die NATO will dem begegnen.

NATO-Übung in eisiger Umgebung

Die NATO-Übung „Cold Reponse“ in der Arktis war lange geplant, auch vor dem Ukrainekrieg. Angesichts der russischen Aggression bekommt dieses Manöver ungewollt eine neue Bedeutung. Insgesamt 30.000 Soldaten aus 15 Ländern sind im März und April 2022 dabei. Jedes Jahr laden die Norweger Truppen anderer NATO-Staaten ein, um ihr Verteidigungskonzept zu üben.

Die Soldaten müssen in dieser rauen Umgebung üben, sagt Oberst Ole Christian Emaus. Er ist Sprecher der Norwegischen Streitkräfte Forsvaret. Viele der verbündeten Parter hätten ihm zufolge noch nie unter winterlichen Bedingungen trainiert. In Norwegen können sie die Erfahrung machen, wie es ist bei Kälte draußen zu schlafen, lange unter solchen Bedingungen draußen zu sein. Das sei eine Herausforderung, so Emaus.

Deutsche Gebirgsjäger im Nato- Übungseinsatz "Cold Response" in Norwegen. SWR

Hotspot Arktis: Klimawandel birgt Konfliktpotential mit Russland

Norwegens Streitkräfte, das sind gerade einmal 20.000 Frauen und Männer. Viele davon sind Wehrpflichtige. Geübt wird im Hohen Norden Norwegens, nahe der Hafenstadt Narvik. Russland liegt in der direkten Nachbarschaft.

Die Region ist ein neuer Hotspot im Machtkampf unterschiedlicher Interessen. Es geht um wertvolle Rohstoffvorkommen und die Frage, wer die Handelswege kontrollieren wird, die durch den Klimawandel künftig nutzbar werden. Käme es deswegen zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland, müssten NATO-Truppen in den extremen Bedingungen der arktischen Umgebung auch wirklich einsatzfähig sein.

Eliteeinheit US-Marines beteiligen sich an Nato-Übungen

Achttausend Mann schicken allein die US-Marines zu Nato-Übung „Cold Reponse“. Die sind eine der größten Teilstreitkräfte der USA und weltweit in kürzester Zeit verlegbar und so jederzeit einsatzbereit. Im Falle einer russischen Invasion müsste diese Truppe, der zahlenmäßig sehr kleinen norwegischen Armee dann zur Seite stehen. Reibungslose Zusammenarbeit ist daher essenziell. Auch das wird hier geübt – unter ungewohnt arktischen Bedingungen.

Dauerhafte Präsenz der US-Truppen im Arktisgebiet?

Seit kurzem steht auch die Frage im Raum, ob das US Militär angesichts der russischen Bedrohung, künftig dauerhaft im Norden Norwegens stationiert wird.

General David H. Berger, Kommandeur aller Marines, äußert sich vorsichtig: Inwiefern der Ukrainekrieg die Situation in der Arktis beeinflusst, sei schwierig einzuschätzen. Aber die USA bestrebe ständig, ihre Position anzupassen, betont Berger.

"Ich weiß nicht, wo das endet. Zu früh zu sagen. Aber so oder so müssen wir als Marines wissen, wie man in diesem Gebiet hier operiert. Egal ob wir 365 Tage im Jahr hier sind oder nicht. Die Marines müssen vorbereitet sein in der Arktis und im hohen Norden zu operieren."

Ende März 2022 besuchte General Berger die Truppen beim Manöver „Cold Reponse“ inNorwegen. Nur wenige Tage zuvor war bei einer Übung, bei schlechtem Wetter eine MV-22 Osprey der US Marines abgestürzt. Vier Tote Marines waren zu beklagen.

US-Marine General David H. Berger veranstaltete am 23. März 2022 ein Pressegespräch in Bardufoss, Norwegen. SWR

Russische Nordflotte kursiert im Nordatlantik

Nur 500 Kilometer östlich des Nato-Übungsgebiets Narvik liegen Murmansk und die wichtigsten Häfen der russischen Nordflotte. Seit 2010 ist die Stadt mit neuen nuklear bewaffneten U-Booten, Kampfflugzeugen, Landungsschiffen und Raketenkreuzern verstärkt, um in der gesamten arktischen Region militärisch jederzeit angreifen zu können.

Immer wieder zeigt das russische Militär offen seine Präsenz vor den Küsten Islands und Norwegens und unterstreicht damit den Machtanspruch Russlands im Nordatlantik.

Russlands Nordflotte ist nur rund 500 Kilometer von der NATO-Übungsstelle Narvik entfernt. SWR

Im gesamten Nordatlantik lässt sich beobachten, dass ein großer Teil der nuklear bewaffneten U-Boote Russlands seit geraumer Zeit dort unterwegs ist. Im Kriegsfall könnten sie ihre Raketen vom Gegner unerkannt auf Europa und die USA abfeuern.

Der NATO war dies zwar bekannt, doch man hatte andere Prioritäten im Kampf gegen den Terror oder in Afghanistan. So konnten die russischen U-Boote jahrelang ungestört operieren.

1000 Jahre Frieden zwischen Norwegen und Russland

Obwohl sie ein Gründungsmitglied der NATO sind, haben die Norweger lange eine gute Nachbarschaft zu Russland gepflegt. Sogar ein Friedensvertrag wurde 2010 geschlossen. Denn Norwegen setzt auch aus historischen Gründen auf Frieden mit Russland, erklärt Dr. Karsten Friis vom Norwegischen Institut für Sicherheitspolitik in Oslo.

Dr. Karsten Friis gilt als Experte wenn es um internationale Militäroperationen und die nordischer Sicherheit geht. Er hat selbst bei der Nato im Kosovo gedient. SWR

Es ist eine historisch gewachsene Verbindung, so Friis Ende März in Oslo, weil es die Sowjetarmee war, die Norwegen im 2. Weltkrieg von den Deutschen befreit hat. Das Erlebnis der Befreiung habe sich tief im historische Gedächtnis Norwegens verankert, so Friis. Seit 1000 Jahren sind Russland und Norwegen Nachbarn und es gab nie Krieg.

Die Arktis als wirtschaftliche Goldgrube

Die Arktis ist zum strategischen Hotspot geworden. Dahinter stecken handfeste wirtschaftliche Interessen. In der Region liegen circa 16% der weltweiten Erdöl- und circa 30% der weltweiten Erdgasvorkommen. Durch die veränderten Klimabedingungen wird ein Abbau der Lagerstätten zunehmend attraktiv. Ungeachtet aller Klimaziele gibt es dafür weltweit eine hohe Nachfrage.

Auch 70% der russischen Gasreserven liegen im arktischen Norden. Das Gas kann künftig von der Yamal Bucht aus mit Flüssiggastankern in alle Welt transportiert werden. Russland wäre in der Lage über neuen Routen nach China und Indien westliche Sanktionen zu umgehen.

Routen entlang des eisfreien arktischen Meers bieten sich für den Transport von russischem Öl und Gas an. SWR

Vom Meer des Friedens zum Hotspot eines Machtkampfs

Die Arktis – eine Region des Friedens und des Interessensausgleichs der Anrainerstaaten und der indigenen Völker. Das war lange ein Menschheitstraum. Zu dessen Verwirklichung wurde 1996 der Arktische Rat gegründet. Von Russland, den skandinavischen Ländern, Kanada und den USA. Deutschland engagiert sich hierbei als Beobachter.

Michael Däumer war in verschiedenen Arbeitsgruppen des Rates mit dabei, um deutsche Interessen einzubringen. Er beschreibt die Stimmung damals so: „Zunächst einmal ist klar festzustellen, dass zu Beginn des Arktischen Rates, 1996, das Ziel einfach war: auch natürlich eine nachhaltige Entwicklung, den Schutz der Arktis als Klima Regulator.“

Das habe man, so Michael Däumer weiter, auch beherzigt und auch dementsprechend in allen Dokumenten festgelegt. Im Laufe der Zeit habe sich aber einiges geändert, weil man erkannt habe, neue Seewege, Handelsrouten, Möglichkeiten, Rohstoffe und Bodenschätze auszubeuten. Das war nicht nur eine Sache der arktischen Staaten, sondern gleichzeitig auch die internationale Gemeinschaft, die ein Interesse dafür hatte.

Militär fördert Forschung in der Arktis

Das Interesse die Arktis zu erforschen, geht bereits auf die Entdeckungsfahrten im 19. und 20. Jahrhundert zurück. In zahlreichen wissenschaftlichen Projekten wurden über Jahrzehnte meteorologische und geomagnetische Daten gesammelt – oft finanziert vom sowjetischen bzw. vom US-amerikanischen Militär. Kenntnisse zur Eisdrift und den Wetterbedingungen waren schließlich Voraussetzungen, um dort sicher operieren zu können.

Noch heute werden die damals gewonnen Umweltdaten zur Zusammensetzung des Eises und den Tiefenschichtung des arktischen Seewassers von den NATO-Verbündeten als Vergleichswerte zum Aufspüren russischer U-Boote genutzt.

Technologie muss an veränderte Bedingungen im Klimawandel angepasst werden

In den letzten Jahren jedoch tauchten Zweifel auf, ob die vorhandene Technik noch zuverlässig genug ist. Grund ist der Klimawandel. Wenn Schallwellen die U-Boote verraten, dann geschieht das in Abhängigkeit von Temperatur, Druck und Salzgehalt des arktischen Meerwassers. Schmilzt das Eis durch ansteigende Temperaturen, führt das Süßwasser ins Meer und dessen Salzgehalt sinkt.

Dr. Uwe Kretschmer ist Leiter der Maritimen Forschungund F&T Koordination der Wehrtechnischen Dienstelle für Schiffe und Marinewaffen. Er erklärt, warum der Klimawandel sich auch auf die Militärtechnik in der Arktis auswirkt. SWR

Am Bundeswehr-Technologiezentrum in Kiel werden im Auftrag der NATO die Auswirkungen des Klimawandels auf die Unterwasserausbreitung des Schalls genauer erforscht.

Die Schallgeschwindigkeit ist der entscheidende Parameter, wenn es um das Orten und Kommunizieren Unterwasser geht. Mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5.000 Kilometern pro Stunde bewegen sich die Schallwellen durch das Wasser. Die exakte Geschwindigkeit hängt von der Tiefe und dem Salzgehalt ab. Doch genau darauf kommt es an. Jeder U-Jäger, jeder Operateur müsse wissen, wie diese Verhältnisse sind, um seine Einheiten vernünftig einsetzen zu können, erklärt Dr. Uwe Kretschmer, Forscher der Bunesmarine in Kiel.

Unterwasser-Drohnen liefern wertvolle Messdaten

Bei Messfahrten im Nordmeer sammelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit 2018 neue Erkenntnisse. Jetzt wissen sie, wo die Detektion der gegnerischen U-Boote funktioniert und wo nicht. Wünschenswert wären dauerhafte Messungen, zu jeder Zeit, überall und in allen Tiefen. Eine Lösung: solche Unterwasser-Drohnen, sogenannte Glider.

Die norwegischen Unterwasser Glider sammeln Daten im arktischen Meer. SWR

Wochenlang können diese Glider unter Wasser agieren, bis zu tausend Meter tief tauchen und ihre Richtung beliebig ändern. Nur zur Datenübertragung muss der Glider auftauchen. Insbesondere die britische Royal Navy nutzt solche Unterwasser-Drohnen in großer Zahl für die Beschaffung von Informationen aus verschiedenen Meeresgebieten.

Norwegen setzt auf Sonarbojen zur U-Boot Suche

Die norwegische Luftwaffe verwendet ab 2022 die P-8 Poseidon Flugzeuge zur U-Boot Suche. Derzeit läuft die Ausbildung des Bordpersonals, die die Daten der Sonarbojen auswerten. Das sind Mikrofone, die ins Wasser geworfen werden.

Für die Operateure an Bord ist es wichtig zu wissen, wie sich der Schall im Wasser ausbreitet. Je mehr sie über Veränderungen der Temperatur, des Salzgehalts und des Wasserdrucks wissen, desto leichter ist es, die Sonarbojen in der richtigen Tiefe so zu platzieren, um die U-Boote zu finden. Die Flugzeuge sind Teil der NATO-Strategie im Nordatlantik, die sich der Bedrohung durch russische U-Boote wieder annimmt.

Nordostpassage: Russische Dominanz oder freier Handelsweg

Es ist die westliche Idee von Freiheit und Wirtschaft: Gewährleistung freier Handelswege, die Freiheit für alle Schiffe in der gesamten arktischen Region unbehindert zu navigieren und zu operieren. Durch den Klimawandel wird dieser Seeweg entlang der russischen Arktisküste eisfrei und könnte künftig das ganze Jahr befahrbar sein.

Russland erhebt Anspruch an der geopolitisch und wirtschaftlich wichtigen Nordostpassage – entgegen der internationalen Bestimmungen. SWR

Russland sieht jedoch die Nordostpassage, sowie das gesamte Polarmeer vor seiner Küste als Hoheitsgebiet an – und zwar weit über die international üblichen 12 Seemeilen-Zone hinaus. In Wahrheit ist die Nordostpassage keineswegs russisches Binnenmeer, sondern internationales Gewässer. Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das auch Russland unterzeichnet hat, dürfen Schiffe aller Nationen dort frei operieren.

Weil Russland seine Hoheitsansprüche womöglich auch hier gewaltsam durchsetzen könnte, werden die Rufe nach einer militärischen Absicherung der Handelswege durch die NATO lauter.

NATO Truppen in den Hohen Norden

Das Manöver „Cold Response“ sollte Russland signalisieren: Wir haben verstanden und sind bereit, unsere Interessen in dieser Region zu verteidigen. Doch reichen große Manöver und Absichtsbekundungen aus? Oder muss die NATO in dieser Region auf Methoden des Kalten Kriegs zurückzugreifen: Abschreckung durch massive Aufrüstung.

Für den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist klar, dass die NATO in der Arktis mehr tun muss, nämlich: „Den Gegner genau beobachten und auch Präsenz zeigen im hohen Norden.“ Im Laufe des Jahres 2022 werde, so Stoltenfberg, zu entscheiden sein, ob NATO-Truppen dauerhaft im norwegischen Hohen Norden stationieren werden.

Die NATO zeigt Präsenz in der Arktis. Sie will Russland zeigen: Wir sind bereit, unsere Interessen in der Region zu verteidigen. SWR

Klimawandel und künftige Kooperationen

Dabei dürften die Herausforderungen des Klimawandels nicht vernachlässigt werden, sagt Karsten Friis vom Norwegischen Sicherheitsinstitut: „Der Klimawandel in der Arktis vollzieht sich 3-4 mal schneller als im Rest der Welt. Es hat konkrete Auswirkungen. Das Eis schmilzt. Der Permafrost taut. Russland erlebt das doch auch im eigenen Land. Deshalb ist die zentrale Frage - und jeder weiß es - wie gehen wir mit dieser existenziellen Bedrohung um, der wir ins Auge schauen. Gleichzeitig befinden wir uns in einer politischen Eiszeit mit Russland. Wir wissen nicht, wie sich das politische System dort entwickelt. Hoffentlich kommt jemand mit dem wir zusammenarbeiten können und es gelingt, sich gegenseitig zu unterstützen.“